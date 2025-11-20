Acasă » Știri » Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi

Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi

De: Andreea Stăncescu 20/11/2025 | 17:35
Horațiu Potra este adus în România / FOTO: Pro Tv
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Cazul lui Horațiu Potra se află din nou în centrul atenției, după ce autoritățile îl readuc joi în România sub escortă. Repatrierea sa are loc în condiții de securitate sporită, iar la aeroportul Henri Coandă nu sunt mobilizate doar echipaje de poliție și jandarmi, ci și iubita lui, Ana Maria, care a venit special pentru a-l întâmpina.

UPDATE 17:18: Ultimul care și-a făcut apariția în aeroportul Otopeni, încătușat și flancat de mascați și jandarmi, a fost mercenarul Horațiu Potra. Acesta a zâmbit și a răspuns foarte pe scurt unor întrebări ale presei. Nu a părut deloc deranjat de reținerea sa. Vezi imaginile în clipul video de mai jos:

UPDATE 17:11: La scurt timp de la escortarea lui Alexandru Cosmin, fiul lui Horațiu Potra a fost condus și el, în cătușe, de către mascații prezenți pe aeroport. Dorian a părut că zâmbește și că este foarte relaxat. Vezi imaginile în clipul video de mai jos:

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

 

UPDATE 17:06: Primul deținut care a apărut pe aeroportul din Otopeni a fost Potra Alexandru Cosmin, fiul celebrului Horațiu Potra. Vezi imaginile în clipul video de mai jos:

Știrea inițială: 

Horațiu Potra se întoarce în țară, escortat de polițiști, după ce a fost arestat în Dubai în luna septembrie. Pe aeroportul Henri Coandă din București se desfășoară, joi, 20 noiembrie, măsuri de securitate sporite. Numeroase echipaje de polițiști și jandarmi sunt mobilizați pentru a asigura liniștea și siguranța după aterizarea avionului din Dubai, la bordul căruia se află Horațiu Potra. Alături de el călătoresc fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, toți trei fiind vizați de mandatele de arestare preventive emise la începutul anului. Aceștia se află sub pază strictă pe durata transportului.

Horațiu Potra a venit din Dubai în România

În același timp, la aeroport îl așteaptă și partenera sa, Ana Maria, o tânără cu care Horațiu Potra este într-o relație de peste șase ani și cu care are copii. Aceasta își dorește să-i fie alături partenerului ei de viață în aceste momente tensionate. CANCAN.RO are imagini direct de la Aeroportul Henri Coandă din Capitală!

Repatrierea celor trei survine după ce Horațiu Potra a solicitat în mod explicit să fie adus în România pentru a participa la proces și a-și demonstra nevinovăția. El a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, chiar înainte ca aceștia să se îmbarce într-un zbor programat spre Moscova.

Trei mașini au fost pregătite pentru a-l escorta pe Horațiu Potra de la aeroport, în cadrul unui protocol special de securitate. Șeful mercenarilor va fi transportat într-una dintre dube și vor pleca toate simultan, însă autoritățile nu au dezvăluit care dintre ele va fi folosită, pentru a menține măsurile de protecție și siguranță.

Sursa foto: Cancan.ro

Horațiu Potra era dat în urmărire internațională

Cei trei fugiseră din România la începutul anului, fiind ulterior dați în urmărire internațională. Mandatele de arestare preventivă au fost emise în luna februarie, în contextul unor acuzații extrem de grave formulate de procurori.

Horațiu Potra, un mercenar român în vârstă de 55 de ani, fost membru al Legiunii Străine, este trimis în judecată de Parchetul General alături de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și alte peste 20 de persoane. Dosarul vizează presupuse acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale, inclusiv organizarea unui complot considerat o tentativă de lovitură de stat, în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

Tags:
Iți recomandăm
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Știri
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine…
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit ...
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului!
Simone Tempestini la „Podcast cu Prioritate” #86 by ProMotor: despre carieră, pasiunea pentru viteză ...
Simone Tempestini la „Podcast cu Prioritate” #86 by ProMotor: despre carieră, pasiunea pentru viteză și idolul său în motorsport
Vezi toate știrile
×