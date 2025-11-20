Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi

Cazul lui Horațiu Potra se află din nou în centrul atenției, după ce autoritățile îl readuc joi în România sub escortă. Repatrierea sa are loc în condiții de securitate sporită, iar la aeroportul Henri Coandă nu sunt mobilizate doar echipaje de poliție și jandarmi, ci și iubita lui, Ana Maria, care a venit special pentru a-l întâmpina.

UPDATE 17:18: Ultimul care și-a făcut apariția în aeroportul Otopeni, încătușat și flancat de mascați și jandarmi, a fost mercenarul Horațiu Potra. Acesta a zâmbit și a răspuns foarte pe scurt unor întrebări ale presei. Nu a părut deloc deranjat de reținerea sa. Vezi imaginile în clipul video de mai jos:

UPDATE 17:11: La scurt timp de la escortarea lui Alexandru Cosmin, fiul lui Horațiu Potra a fost condus și el, în cătușe, de către mascații prezenți pe aeroport. Dorian a părut că zâmbește și că este foarte relaxat. Vezi imaginile în clipul video de mai jos:

UPDATE 17:06: Primul deținut care a apărut pe aeroportul din Otopeni a fost Potra Alexandru Cosmin, fiul celebrului Horațiu Potra. Vezi imaginile în clipul video de mai jos:

Știrea inițială:

Horațiu Potra se întoarce în țară, escortat de polițiști, după ce a fost arestat în Dubai în luna septembrie. Pe aeroportul Henri Coandă din București se desfășoară, joi, 20 noiembrie, măsuri de securitate sporite. Numeroase echipaje de polițiști și jandarmi sunt mobilizați pentru a asigura liniștea și siguranța după aterizarea avionului din Dubai, la bordul căruia se află Horațiu Potra. Alături de el călătoresc fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, toți trei fiind vizați de mandatele de arestare preventive emise la începutul anului. Aceștia se află sub pază strictă pe durata transportului.

Horațiu Potra a venit din Dubai în România

În același timp, la aeroport îl așteaptă și partenera sa, Ana Maria, o tânără cu care Horațiu Potra este într-o relație de peste șase ani și cu care are copii. Aceasta își dorește să-i fie alături partenerului ei de viață în aceste momente tensionate. CANCAN.RO are imagini direct de la Aeroportul Henri Coandă din Capitală!

Repatrierea celor trei survine după ce Horațiu Potra a solicitat în mod explicit să fie adus în România pentru a participa la proces și a-și demonstra nevinovăția. El a fost reținut pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, chiar înainte ca aceștia să se îmbarce într-un zbor programat spre Moscova.

Trei mașini au fost pregătite pentru a-l escorta pe Horațiu Potra de la aeroport, în cadrul unui protocol special de securitate. Șeful mercenarilor va fi transportat într-una dintre dube și vor pleca toate simultan, însă autoritățile nu au dezvăluit care dintre ele va fi folosită, pentru a menține măsurile de protecție și siguranță.

Horațiu Potra era dat în urmărire internațională

Cei trei fugiseră din România la începutul anului, fiind ulterior dați în urmărire internațională. Mandatele de arestare preventivă au fost emise în luna februarie, în contextul unor acuzații extrem de grave formulate de procurori.

Horațiu Potra, un mercenar român în vârstă de 55 de ani, fost membru al Legiunii Străine, este trimis în judecată de Parchetul General alături de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și alte peste 20 de persoane. Dosarul vizează presupuse acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale, inclusiv organizarea unui complot considerat o tentativă de lovitură de stat, în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.