Horia Brenciu, mărturisiri neașteptate din viața de familie! Povestea micuțului adoptat de către cântăreț. „Nu-l avortează, îl vrem noi”

Horia Brenciu are o familie minunată, de care se bucură în fiecare zi și căreia îi acordă toată atenția. El și soția sa Alice au împreună patru copii, care le-au adus mereu bucurie. Pe lângă cele trei fete pe care cei doi le au, în urmă cu câțiva ani a apărut și un băiețel, pe care artistul l-a adoptat imediat după naștere.

Horia Brenciu a vorbit despre viața de familie și despre dedesubturile din casa sa. Artistul a mărturisit că este împlinit și se bucură de fiecare moment petrecut alături de cei dragi. Horia Brenciu și Alice au patru copii, două fete ale soției sale din prima căsnicie, o fetiță, care este rodul iubirii dintre ei, și un băiețel, adoptat imediat după ce a fost născut.

Artistul a vorbit despre micuțul Toma și felul în care acesta a ajuns să facă parte din viața sa. Băiețelul a fost adoptat imediat după naștere și se simte minunat în familia din care face parte. Cei șase membrii ai casei sunt foarte uniți și se completează și se susțin reciproc.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. Acum, Maria are 20 de ani, iar Andreea 28. În 2012, pe 1 noiembrie, a venit pe lume fetiţa noastră, Mina, care are 7 ani, şi dragul nostru Toma vă salută la cei 5 ani ai lui”, a spus Horia Brenciu, potrivit click.ro.

„Nu-l avortează, îl vrem noi”

Horia Brenciu a vorbit și despre modul în care băiețelul său a ajuns în sânul familiei. Acesta a mărturisit că Toma a fost adoptat imediat după naștere, iar artistul și soția sa au avut grijă de mama naturală și de cel mic.

„Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis, «Nu-l avortează, îl vrem noi!». Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale.

După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a declarat Horia Brenciu, în emisiunea Profesioniştii, potrivit sursei citate.