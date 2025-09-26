Acasă » Horoscop » Horoscop 27 septembrie 2025. ZODIA urmărită de ghinion

Horoscop 27 septembrie 2025. ZODIA urmărită de ghinion

De: Bianca Drăgan 26/09/2025 | 19:18

Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025. Weekend-ul nu vine cu vești bune pentru unii nativi, cărora li se vor spulbera subit visurile. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte!

Berbec

Astăzi, vei fi iritabil, ceea ce va duce la conflicte inutile cu cei din jur. Norocul tău în afaceri lipsește, iar deciziile tale pot avea consecințe negative.

Taur

Ai tendința să fii încăpățânat și inflexibil, ceea ce te va izola de prieteni și colaboratori. Riscul de a fi manipulat de cei din jur este crescut.

Gemeni

Discuțiile și comunicarea nu îți vor aduce nimic bun astăzi. Poți fi ușor înțeles greșit, iar zvonurile pot ajunge să te afecteze serios.

Rac

Emoțiile tale exagerate te vor face vulnerabil și nesigur. Poți fi ușor influențat de sfaturi negative, iar starea ta de spirit va fi instabilă.

Leu

Azi, tendința ta de a te lauda va fi percepută ca lipsă de modestie, ceea ce va duce la pierderea respectului celor din jur. Este posibil să te confrunți cu eșecuri în proiectele tale.

Fecioară

Perfecționismul tău exagerat va crea tensiuni și frustrări. Nu vei reuși să finalizezi sarcinile importante, iar criticile interne te vor doborî moral.

Balanță

Evită deciziile importante astăzi, deoarece vei fi indecis și nehotărât. Relațiile tale pot fi tensionate din cauza unor mici neînțelegeri.

Scorpion

Poți fi prea suspicios și paranoic, ceea ce va afecta relațiile personale. Este posibil să acționezi impulsiv și să regreți ulterior.

Săgetător

Aventurile și planurile tale pot fi date peste cap din cauza unor probleme neașteptate. Tendința de a te avânta fără planificare îți va aduce dezamăgiri.

Capricorn

Munca ta va fi percepută ca fiind rigidă și lipsită de empatie, ceea ce îți va atrage antipatia colegilor. Riscul de a face greșeli majore este crescut.

Vărsător

Originalitatea ta va fi percepută ca excentricitate, iar cei din jur te vor evita. Poți fi izolat din cauza atitudinii tale nonconformiste.

Pești

Visurile tale pot fi spulberate, iar starea ta de dezolare va crește. Poți fi ușor păcălit sau manipulat de persoane în care ai încredere.

