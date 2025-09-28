Acasă » Horoscop » Horoscop 29 septembrie 2025. Zodia care stă prost cu banii

Horoscop 29 septembrie 2025. Zodia care stă prost cu banii

De: Bianca Drăgan 28/09/2025 | 16:09

Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Începutul de săptămână aduce vești proaste pentru unii nativi. Aceștia vor avea probleme cu banii. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte!

Berbec

Astăzi, ești gata să cucerești lumea, dar s-ar putea să te trezești că uiți și de portofel. Banii pot fi pe planul doi, dar romantismul e în plină forță! Ai grijă mare la portofel, stai slab rău cu finanțele!

Taur

Ai o zi excelentă pentru cumpărături, dar fii atent să nu cheltui tot salariul pe ceva ce nu-ți trebuie. În dragoste, e momentul perfect să-ți exprimi sentimentele, chiar dacă e mai simplu să te prefaci că nu simți nimic. S-ar putea să primești un compliment neașteptat!

Gemeni

Mintea ta zburdă ca o bufniță în noapte, dar atenție la banii care zboară la fel de repede. În relații, e posibil să te bagi în discuții amuzante, dar nu uita că uneori, cel mai tare e să taci și să zâmbești. Glumele tale pot cuceri inimi!

Rac

Astăzi, sentimentele tale sunt mai sensibile ca o felie de tort, și asta te face super atractiv pentru cei din jur. Banii pot fi în umbră, dar iubirea chiar strălucește – chiar dacă poate fi doar printr-un mesaj dulce trimis pe WhatsApp.

Leu

E timpul să fii starul zilei, fie că e pe scenă, fie în cercul de prieteni. Banii pot veni mai ușor dacă te pui în valoare, dar nu uita să-ți arăți și partea romantică. Cineva te admiră, chiar dacă nu îți spune direct!

Fecioară

Detaliile contează, dar nu te stresa prea mult pentru bani – astăzi, norocul e de partea ta! În dragoste, e momentul să fii sincer, chiar dacă asta înseamnă să-ți scoți la iveală latura ta vulnerabilă. Poate primești un compliment neașteptat!

Balanță

E o zi perfectă pentru flirt și pentru a-ți face planuri romantice. Banii pot fi o problemă doar dacă te gândești prea mult la ei, așa că relaxează-te și lasă-te dus de val. O persoană specială îți poate face ziua mai frumoasă cu un zâmbet.

Scorpion

Pasiunea ta e în plină forță, și asta se vede și în modul în care te apropii de ceilalți. Banii pot fi puțin mai complicati, dar relațiile tale sunt ca o comoară – trebuie doar să le apreciezi. Un compliment sincer poate face minuni!

Săgetător

Ești gata de aventură, fie că e vorba de bani sau de inimi. Nu te lăsa prins în capcana cheltuielilor impulsive, dar nici nu ignora pe cei dragi. O glumă bună te poate ajuta să spargi gheața cu cineva special.

Capricorn

Ziua asta te găsește cu picioarele pe pământ, dar și cu capul în nori. Banii pot fi mai raționali, iar iubirea – mai jucăușă. Poți descoperi că un gest mic, dar sincer, valorează mai mult decât o avere.

Vărsător

E momentul să-ți exprimi ideile, chiar dacă sunt mai nebunești. În cuplu, spontaneitatea te face irezistibil, iar banii pot veni din surse neașteptate dacă pui suflet în ceea ce faci. Râsul e cel mai bun medicament!

Pești

Visurile tale sunt ca o plajă însorită, dar nu uita să-ți păstrezi și picioarele pe pământ. În dragoste, sinceritatea te va ajuta să legi relații solide. În privința banilor, e bine să nu te lași dus de val, dar nici să nu te pui pe strâns bani de peste noapte!

