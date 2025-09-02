Horoscop 3 septembrie 2025. Ce concurent de la Insula Iubirii ești: o zodie riscă să fie prinsă în mrejele ispitelor 😱

Horoscop 3 septembrie 2025. Astrele vin cu previziuni extrem de… tentante! Zodia unui concurent de la Insula Iubirii are mari șanse să cadă în ispită(e)! Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă și ție planetele!

Berbec – Bianca de la Insula Iubirii

Ai fost atât de energic încât și un hamster pe roată ar fi invidios pe viteza ta. Atenție la cei din jur – s-ar putea să-i împingi accidental prea departe de tine. Poți rămâne și fără domnul de seviciu, și fără Ferrari-ul mult visat!

Taur – Marius Avram

Azi, ești ca o prăjitură proaspăt coaptă: dulce, dar cu o tendință de a te lăsa pradă tentației. Dacă cineva îți cere să renunți la mâncarea de acasă, nu face asta! S-ar putea să realizezi ca aperitivul de acasă era mai bun decât desertul de pe Insulă!

Gemeni – Andrei Lemnaru

Mintea ta zboară mai repede decât Wi-Fi-ul de la cafenea. Învață să-ți păstrezi gândurile într-un borcan, altfel s-ar putea să-ți vorbești singur și să devii vedeta unui reality show interior.

Rac – Maria Avram

Astăzi, ești ca o broască țestoasă pe drumul spre casă: încet, dar sigur. Ai făcut ce-ai făcut, ai scris bilețele și ai dansat până în zori, dar, într-un final, tot la veche opțiune te reîntorci. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău!

Leu – Ella Vișan

Ești starul zilei, chiar dacă petrecerea s-a ținut doar în… toaletă. Ești ca un glob zburător: plin de aventură și cu dorința de a explora lumea. Dar fii atent să nu cazi din balon, căci s-ar putea să te lovești de o realitate dură.

Fecioară

Organizarea ta e atât de perfectă încât ai putea să devii un ghid turistic pentru propria ta viață. Astăzi, vei descoperi că și plictiseala poate fi planificată, dacă ești suficient de creativ.

Balanță – Marian Grozavu

Dacă ai fi un echilibrist pe un sârmă, ai face show de fiecare dată când încerci să alegi între două ispite. Azi, vei face compromisuri mai bine decât negociatorii internaționali, iar decizia ta va fi ca o piesă de puzzle perfect încadrată.

Scorpion

Astăzi, vei fi atât de pasionat încât vei putea convinge o sticlă de apă să devină vin de calitate superioară. Atenție la gelozie, nu te lăsa prins în capcana rivalilor imaginari.

Săgetător – Cristina Scarlevschi

Dacă te simți emoțional, nu te stresa. Poți să plângi, să râzi și să mănânci înghețată în același timp. Astrele spun că e perfect normal, chiar dacă vecinii te privesc ciudat.

Capricorn

Astăzi, vei fi atât de responsabil încât vei putea să-ți convingi greutățile de pe umeri că sunt niște prieteni vechi. Încearcă să nu te transformi în robot, chiar dacă ai programul perfect.

Vărsător – ispita Teo

Ideile tale sunt atât de inovatoare încât chiar și roboții ar putea să-ți ceară sfaturi. Încearcă să nu devii prea futurist și să nu te pierzi în propria ta galaxie de gânduri.

Pești – Claudiu Borca

Astăzi, vei fi atât de visător încât vei putea să plutești chiar și în mijlocul unui bazin cu apă rece. Învață să te trezești din visare înainte să înoți prea departe și să rămâi fără aer.

Citește și: 3 zodii vor avea cea mai bună perioadă din an. Ei sunt favoriții Universului în septembrie 2025!



Citește și: Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

