Horoscop săptămânal 9 – 15 august 2021. Fecioarele își recapătă energia mentală

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul săptămânal pentru perioada 9 – 15 august 2021, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Printre cele mai predispuse zodii la schimbări în perioada 9 – 15 august 2021 se numără și cea a Fecioarelor care-și recapătă energia mentală.

Săptămâna 9 – 15 august 2021 se deschide sub auspiciile unei opoziții pe care o face planeta iubirii și a banilor, Venus, din zodia Fecioară, cu planeta iluziilor, Neptun, retrograd în zodia Pești. Acest context astrologic aduce multă confuzie și dezamăgiri în plan sentimental, mai ales dacă ne-am creat un ideal și am avut așteptări. Cei singuri sunt sfătuiți să evite noile relații pentru că tendințța de a idealiza cealaltă persoană este mare, iar realitatea ulterioară va fi dureroasă. Și noi, la rândul nostru, îi putem dezamăgi ușor pe cei din jur. Totodată, este de preferat să nu luăm decizii financiare importante și să evităm să dăm bani cu împrumut. Pe de altă parte, Venus va face și un aspect de susținere cu Pluto retrograd din Capricorn, aspect care ne susține să reparăm și reconstruim ceea ce am stricat în relațiile noastre.

Un alt aspect important al săptămânii este opoziția dintre planeta comunicării, Mercur, din zodia Leu și planeta expansiunii, Jupiter, aflat în retrogradare în zodia Vărsător. Acest context ne cere să credem în raționamentul nostru, să ne susținem punctul de vedere, dar să ascultăm și ce au ceilalți de zis și să punem în balanță. Dacă vom considera că deținem adevărul absolut, atunci vom intra foarte ușor în conflicte cu cei din jur și nu vom ajunge la niciun rezultat. Posibil să vină asupra noastră o avalanșă de mesaje și informații, însă ziua imediat următoare, pe 12 august, Mercur va intra în domiciliul său, în Fecioară, ipostază din care ne va ajuta să sintetizăm și să analizăm mult mai bine ce este corect și util pentru noi.

Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite să-și citească întâi previziunile pentru ascendent și apoi previziunile pentru zodie!

Horoscop săptămânal Berbec: 9 – 15 august 2021

Cu atât de multe planete în sectorul muncii și al sănătății, acolo unde săptămâna aceasta va intra și Mercur, cei născuți în zodia Berbec muncesc foarte mult și au și spor în activitățile pe care le întreprind, însă asta nu înseamnă că nu vor ajunge și extrem de suprasolicitați. În schimb, este o perioadă foarte bună să-și facă un program pe care să-l urmeze cu strictețe și să-și schimbe rutina zilnică. Din punct de vedere sentimental, cum Venus este planeta care le guvernează relațiile, este vorba de multă confuzie, neclaritate și poate să apară o tendință de a idealiza partenerul. Cei singuri ar trebui să evite noile povești deocamdată.

Horoscop săptămânal Taur: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Taur au parte de multe planete în sectorul iubirii și al creativității, tot acolo unde săptămâna aceasta va intra și Mercur. Urmează o perioadă în care simțul artistic și creativ este la cote înalte, iar unii nativi se pot preocupa într-un mod diferit, mai practic, de pasiunile și hobby-urile pe care le au. Alți nativi pot pleca într-o vacanță de relaxare. Cum Venus le este guvernatoare, zona sentimentală poate sta sub semnul incertitudinii și cei care se află în relații noi pot fi dezamăgiți de ceea ce descoperă, iar cei care sunt singuri ar trebui să evite să înceapă noi relații pentru că pot fi foarte ușor păcăliți.

Horoscop săptămânal Gemeni: 9 – 15 august 2021

Mercur, guvernatorul celor născuți în zodia Gemeni, schimbă zodia săptămâna aceasta și se alătură planetelor din Fecioară, făcând și o opoziție deloc plăcută nativilor cu Jupiter, guvernatorul relațiilor lor. Acest context poate aduce tensiuni în cuplu și în relațiile profesionale, dar și în relațiile cu cei cu care interacționează pe diferite teme. Multe dintre ideile și deciziile nativilor pot fi mai puțin luate în seamă de ceilalți și de aici să apară și nemulțumirile. Pe de altă parte, cei care studiază, care învață și dau examene se pot concentra și pot asimila informațiile mai ușor. Posibil ca și în familie să apară certuri și să fie mult haos în desfășurarea activităților care țin de casă.

Horoscop săptămânal Rac: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Rac sunt sfătuiți să aibă grijă la dialogul cu cei din jur, să nu spună lucruri prea acide și critice, și să nu facă promisiuni mărețe. S-ar putea ca acum să nu vadă prea clar o situație în care se află și să nu ia cele mai bune decizii. Nici în plan sentimental nu ar trebui să se avânte în mari declarații de dragoste și să evite acțiunile ascunse, mai ales că sunt secrete care pot ieși la suprafață acum. O serie de gânduri și frământări pot aduce insomnii unora dintre nativi. Este, în schimb, o perioadă bună pentru plimbări, mișcare și excursii sau chiar pentru o minivacanță.

Horoscop săptămânal Leu: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Leu pot să înceapă să răsufle ușurați după perioada tensionată și apăsătoare prin care au trecut, mai ales că și Mercur, care a fost destul de conflictual cât le-a traversat zodia, o va părăsi săptămâna aceasta. Astfel, acesta se va alătura planetelor aflate în sectorul financiar și nativii vor simți că trebuie să ia niște decizii, să facă și refacă niște calcule și să se axeze mai mult pe ceea ce trebuie să facă pentru a se reechilibra financiar. Nu este un moment bun pentru cheltuieli pentru că pot fi păcăliți. În plan relațional s-ar putea ca foști parteneri să revină în viața nativilor, iar în cuplu să se ajungă la o împăcare, atâta timp cât acordă atenție și cuvintelor partenerului.

Horoscop săptămânal Fecioară: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în Fecioară se bucură de intrarea lui Mercur, guvernatorul lor, în zodia lor pentru că vor fi foarte bine susținuți la nivel de gândire, analiză și comunicare și vor reuși, în sfârșit, să-și pună ordine în idei. Însă, nativii trebuie să evite suprasolicitarea nervoasă, dar și munca în exces, mai ales că au energie cât cuprinde să facă lucruri. În plan sentimental, s-ar putea să fie mai visători, mai încrezători că pot cuceri pe cine-și doresc, iar dacă au deja o relație s-ar putea lăsa purtați de idealizare. Oricum, fie ei, fie ceilalți îi pot păcăli acum și de aceea ar trebui să-și mențină spiritul analitic. Totodată, ar trebui să evite să dea bani cu împrumut.

Horoscop săptămânal Balanță: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Balanță pot fi mai agitați la nivel mental, mai introspecți și analitici, mai ales că Mercur se alătură planetelor din Fecioară. S-ar putea relua dialoguri din trecut sau persoane să revină în viața lor. Cum Venus le este guvernatoare, s-ar putea ca prin opoziția cu Neptun, nativii să retrăiască niște deziluzii, niște dezamăgiri sentimentale din trecut, și nu numai. O serie de amintiri pot reveni obsesiv acum și nu este exclus ca simptome ale unor afecțiuni mai vechi să se manifeste sau să se amplifice un viciu. De evitat în continuare relațiile ascunse sau care presupun renunțări, secrete și minciuni.

Horoscop săptămânal Scorpion: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Scorpion au parte de o perioadă în care reconectarea la prieteni va deveni foarte importantă, mai ales după stresul profesional îndurat în ultimul timp. Ideea de a-i mulțumi pe alții, pe șefi, pe părinți, le-a cam întins coarda la maxim și chiar dacă nu se vor relaxa de tot, cel puțin se vor simți mai puțin constrânși de a demonstra ceva cuiva. Cum Venus le este guvernatoare a relațiilor, s-ar putea să treacă prin momente de dezamăgire în cuplu sau prin momente în care-și pun pe un piedestal persoana iubită și nu mai văd realitatea din jur. Cei singuri ar trebui să evite acum să se îndrăgostească sau să se lase cuceriți de cineva din anturaj.

Horoscop săptămânal Săgetător: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Săgetător au parte de intrarea lui Mercur în sectorul carierei, acolo unde deja să găsesc planete, aspect care va încuraja nativii să analizeze situația profesională în care se află, însă nu este cel mai oportun moment pentru decizii majore. Pot face strategii pentru a-și atinge niște obiective profesionale avute. Pe de altă parte, mulți nativi pot analiza oficializarea unei relații sau pot face planuri de viitor alături de partener.

Horoscop săptămânal Capricorn: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Capricorn vor avea parte, odată cu intrarea lui Mercur în Fecioară, de nu mai puțin de trei planete în casa spiritualității și a călătoriilor și s-ar putea ca nativii să devină foarte dornici de evoluție, fie personală, fie profesională. Nu este exclus ca unii nativi să învețe ceva nou, să studieze, să se înscrie la un seminar. De asemenea, crește dorința de a călători și pot primi chiar și vești din străinătate. Financiar, sunt de evitat împrumuturile, investițiile și cheltuielile majore. Posibil ca în cuplu să apară reproșuri și nativii să nu se simtă iubiți și apreciați.

Horoscop săptămânal Vărsător: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Vărsător s-ar putea simți mai epuizați, mai lipsiți de energie și putere săptămâna aceasta, mai ales că simt ca și cum multe lucruri se întâmplă împotriva voinței lor. Pot să analizeze mai clar situația financiară, banii pierduți sau investiți, dar și situațiile toxice din viața lor, inclusiv persoanele care le consumă rezervele pe gratis și pot reuși pas cu pas să transforme minusurile în plusuri. Este o perioadă în care mulți nativi iau decizii importante în plan relațional sau în legătură cu un contract profesional.

Horoscop săptămânal Pești: 9 – 15 august 2021

Cei născuți în zodia Pești au parte de aspecte și tranzite importante în sectorul relațiilor și s-ar putea ca viața de cuplu să cunoască o reenergizare. Nativii pot fi mai dornici să construiască, să consolideze bazele relației și să poarte discuții importante, existând totodată și riscul de a vedea în mod prea ideal o persoană. Cei singuri ar trebui să evite acum să înceapă o nouă poveste de iubire și mai degrabă ar trebui să mențină totul la gradul de attonare a terenului. Profesional este o perioadă bună să cunoască persoane noi și să discute pe baza unor contracte. Nu ar trebui semnate noi contracte în prima parte a săptămânii. Atenție la tendința de izolare și retragere în singurătate.

