Iarna și-a intrat în grații! Mai multe zone montane, acoperite de primii fulgi de zăpadă

Iarna și-a intrat în grații în luna septembrie. În mai multe zone ale țării a început să ningă ca-n povești, iar temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius. Iată care sunt zonele afectate.

Iarna se așterne încet, dar sigur. În mai multe zone ale țării au căzut primii fulgi de zăpadă, iar temperaturile au scăzut sub pragul de zero grade Celsius. De exemplu, pe Transfăgărășan, stratul de zăpadă a ajuns la trei centimetri. Pe rețelele de socializare, salvamontiștii Argeș au postat și primele imagini cu zăpada care s-a așternut pe Transfăgărășan.

Reprezentantul Salvamontului Argeș a transmis, în dreptul imaginilor: ”Vă recomandăm să circulaţi cu prudenţă pe Transfăgărăşan. Ninge la peste 1800 metri altitudine. Dacă vă aventuraţi şi pe potecile de munte, echipaţi-vă corespunzător”.

Au căzut primii fulgi de zăpădă în zonele montane

De asemenea, zăpada nu s-a așternut doar pe Transfăgărășan, ci și în alte zone montane. La altitudinea de 1836 de metri, pe Vârful Vlădeasa, au picat și primii fulgi de zăpadă. Totodată, și pe Transalpina a nins. Șoferii care doresc să meargă în zonele montane, trebuie să aibă mașinile echipate corespunzător. Prima ninsoare s-a așternut și pe Vârful Omu, în Munții Bucegi.

În cursul zilei de duminică, Direcția Regională de Drumuri Craiova a transmis o atenționare șoferilor care se vor deplasa în zonele în care au căzut primii fulgi de zăpadă: ”Lapoviță și ninsoare pe DN 67C, Transalpina, zona montană. Evitați deplasarea dacă nu aveți autovehicule echipate de iarnă În zonă acționează un echipaj de intervenție din cadrul districtului Rânca și un utilaj echipat cu lamă și material antiderapant. Dacă aveți probleme cauzate de aderență, nu vă continuați deplasarea, așteptați să treacă utilajul cu material antiderapant și cereți ajutorul echipei de la drumuri!”.

”Imagini de pe DN 67C, Transalpina, din această dimineață. Se acționează cu un utilaj cu lamă și material antiderapant. Facem apel la participanții la trafic să nu între pe sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, pe timpul nopții”, au transmis reprezentanți DRDP Craiova pe Facebook.

Sursă foto: colaj Pixabay.com