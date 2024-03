Raluca Pastramă și-a refăcut viața amoroasă! CANCAN.RO a surprins-o alături de noul iubit, după separarea de Ibrahim Ibru, bărbatul care îi este, încă, soț în acte. El nu și-a găsit femeia iubitoare care să-i stea alături, doar e topit după dulceața de fetiță pe care o are cu Raluca. Și despre care a vorbit, în premieră, pentru site-ul nostru. A dat detalii și despre divorț, și despre noua relație pe care ”fosta” o are.

Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru s-au căsătorit în vara lui 2022, dar după un an s-au despărțit. Fiecare s-a dus pe drumul lui, doar micuța Maryam, rodul iubirii de altădată, fiind singura legătură pe care o au doar de dragul ei. Cel puțin, asta spune Ibrahim, într-o discuție directă, fără ocolișuri, cu CANCAN.RO.

Raluca Pastramă și Ibrahim nu au depus, încă, actele de divorț!

Au depus actele de divorțul derspre care se vorbește de prin toamna anului trecut? Ibrahim lămurește problema. Și explică și de ce se lungește totul. Asigură că neînțelegeri nu există, deci nu acesta ar fi motivul. ”Încă nu am depus actele de divorț. Când se va produce nu știm exact, dar până acum am fost foarte ocupat, iar în puținul timp liber pe care îl am preferam să-l petrec cu fetița! Nu e vorba de neîntelegeri între noi, ci de lipsă de timp, iar Raluca este foarte ocupată”, a dezvăluit Ibrahim, care a punctat, imediat, că nu mai locuiesc împreună. Și nici nu se mai văd!

Despărțirea lor nu a fost cu scântei, pur și simplu, lucrurile nu au mai mers. ”S-a produs ca urmare a unor discuții, dar nu au fost în nici un caz cu scântei, așa cum am arătat și anterior, preferăm să ne înțelegem în interesul creșterii în armonie a fetiței. Am convenit să stea un timp egal la mama, cât și la tata, astfel că o săptămână sta la ea, una la mine”, a punctat Ibrahim.

Nu a bănuit-o niciodată de infidelitate, dar puțintel tot a avut ceva să-i reproșeze Ralucăi: ”Vă dați seama că nu. Am făcut un copil împreună! Faptul că o mamă trebuie să petreacă, în primul rând, timp cu copilul ei și să lase pe locul doi orice alte activități care să îi ia din acest timp. Nu spun că o mamă nu ar trebui să se îngrijească de imaginea ei sau de sănătatea ei, dar eu cred că distracția vine cumva pe locul doi. Pe locul unu întotdeauna în viața unui părinte este copilul!”

Ibrahim știa de noul iubit al Ralucăi Pastramă

Iar despre noul iubit al Ralucăi (Vezi AICI imaginile)… Surpriză! Ibrahim era la curent! ”Știam de mult, dar atâta vreme cât nu afectează copilul, creșterea și educarea lui, nu mă interesează cu cine se întâlnește mama copilului meu, suntem despărțiți, deci e liberă să își refacă viața. Tot ce contează este să nu se afecteze imaginea mea sau a copilului!”, a spus Ibrahim.

Care e, apoi, prompt în legătură cu relația cu Raluca: ”Nu va exista împăcare niciodată!”

