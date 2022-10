Ideea unui român ca să scape de facturile la energie. Nu mai are nicio grijă! „Cred că toţi de acum încolo am putea să încercăm să facem acelaşi lucru”

Un bărbat din Maramureș a transformat o moară de porumb într-o sursă de energie electrică, astfel nu mai are grija facturilor! A adăugat elemente moderne şi a adaptat-o astfel și-a făcut viața mult mai ușoară.

Mihai Bledea din Vadu Izei, a reușit să găsească o soluție pentru a scăpa de facturile uriașe la energie. Mai exact, s-a folosit de două elemente pe care le are în apropierea gospodăriei sale, o moară veche de peste 100 de ani și vâltoarea în care lumea din sat îşi spală hainele de iarnă şi covoarele.

„Moara, ca atare, datează de prin 1886 a fost adusă din partea austro-germană. Eu după ce m-am căsătorit am găsit actele cu instalaţia hidromecanică a moşului lui socru şi am dorit să am şi o moară”, povesteşte proprietarul Mihai Bledea.

Cum a reușit bărbatul să scape de facturile la energie

Când oamenii din zonă nu au mai venit cu porumb la măcinat, bărbatul nu a vrut să lase moara în paragină, astfel a transformat-o, iar acum, cu ajutorul apei, produce energie electrică.

„Dacă cobor pârâul mai jos, atunci apa trece peste roată şi nu mai angrenează. Dacă ridic apa spre roată, am axul intermediar şi am nevoie să îmi scot 3.000 de rotații pe minut”, explică Mihai Bledea.

Sistemul îl scuteşte de grija facturilor: „Uitaţi, acum aprind două becuri acolo. Acum bag în priză şi ar trebui să se aprindă becuri acolo”.

Moara produce şapte kilowați, în timp ce gospodăria îi consumă doar patru, însă maramureșeanul nu vrea să se oprească aici: „Vreau să măresc capacitatea roţii, dimensiunea. Ar trebui să o fac undeva la doi metri şi ceva, până unde am cota 0, de la apă, să o poate învârte bine”.

Se pare că ideea bărbatului a fost pe placul altor vecini care se gândesc să îi urmeze exemplul.

„Cred că toţi de acum încolo am putea să încercăm să facem acelaşi lucru, pentru că sunt toate scumpe”, este de părere un localnic.

„Acum că se scumpeşte şi curentul şi tot, pentru el o să fie un rezultat foarte bun”, a adăugat alt vecin.