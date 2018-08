Ieșenii motivați cu bani și iertați de penalități înaintea derby-ului Moldovei!

Cu toate că anunțau că vor tăia în carne vie după eșecurile usturătoare cu FCSB, 0-4 și Sepsi OSK Sf. Gheorghe, 0-3, oficialii echipei Politehnica Iași au decis să le acorde un ultimatum elevilor lui Flavius Stoican.

Mai mult, pentru a face ca atmosfera să fie una bună în vestiar, conducerea clubului ieșean a luat decizia de a-i plăti în avans pe jucători.

„Din păcate, am mers din rău în mai rău. Am zis că la FCSB a fost un accident, însă am pierdut la scor şi cu Sepsi. Toată lumea este supărată. Totuşi, le dăm credit jucătorilor şi-i sprijinim. Nu am mers în vestiar să-i certăm, am renunţat şi la ideea de a-i amenda, aşa cum ne-au cerut chiar şi unii suporteri. Am analizat situaţia şi, până la urmă, am decis să nu dictăm nicio penalizare. Mai mult, am plătit în avans salariile pe luna iulie, achitând totodată şi două prime de rezultat. Am făcut toate aceste lucruri pentru ca atmosfera să fie perfectă înaintea derbiului cu FC Botoşani, meci care poate însemna renaşterea echipei. Noi, însă, am venit lângă jucători. Cu bani, cu sprijin, cu încurajări. Îi sprijinim cu orice, au toate condiţiile. Aşteptăm acum reacţia vestiarului. Fiind o rivalitate maximă între Iaşi şi Botoşani, meciul e foarte important. Nu numai pentru puncte. Vreau să văd atitudinea aia pe care au avut-o anul trecut ori la Craiova. Vreau să văd că mor pe teren! Nu accept să nu alerge, să nu bage capul în contră, să nu câştige duelurile directe”, a declarat directorul sportiv al Politehnicii Iaşi, Tibor Selymes.

Drrby-ul Moldovei dintre Politehnica Iași și FC Botoșani va avea loc vineri de la ora 21:00 în Copou, duelul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.