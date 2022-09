Îl mai ții minte pe Sorinel Copilul de Aur?! Nu-l mai recunoști pe stradă. A slăbit 45 de kilograme

Sorinel Copilul de Aur (32 de ani) a ajuns să cântărească 45 de kilograme. Artistul s-a pus pe treabă și a slăbit considerabil după ce începuse să piardă controlul asupra kilogramelor în plus.

Sorinel Copilul de Aur sau Alecu Sorin Cristian, pe numele său real, și-a surprins fanii după schimbarea drastică pe care a făcut-o de curând. Cântărețul a reușit să slăbească nici mai mult, nici mai puțin de 45 de kilograme, iar acum, Sorinel e într-o formă de zile mari.

S-a retras puțin din viața publică, și-a rărit aparițiile și nu a mai fost atât de activ nici pe rețelele de socializare. Totul pentru a se pune pe treabă și pentru a reuși să-și ducă la bun sfârșit obiectivele. După ce ajunsese la o greutate care îi punea în pericol sănătatea, Sorinel Copilul de Aur și-a luat avânt și a început să țină diete. Acum, cântărețul și-a schimbat complet aspectul și arată ca un puști. Deși are doar 32 de ani, Sorinel are o familie care îl împlinește și îl motivează zilnic să treacă peste orice moment greu din viață.

(CITEȘTE ȘI: Care este numele real al lui Sorinel Copilul de Aur. Nimeni nu a știut ce scrie în buletinul lui)

Manelistul e căsătorit din 2017

Cunoscutul manelist Sorinel Copilul de Aur s-a căsătorit în anul 2017 cu Alina, aleasa inimii sale. Fericitul eveniment a fost sărbătorit chiar şi în stradă, unde mai mulţi prieteni şi rude ale artistului s-au adunat pentru o mică gustare şi, mai ales, pentru a ciocni un pahar de şampanie cu mirii. Deși are un succes răsunător încă de la o vârstă fragedă, cântărețul stă foarte bine și pe partea personală. Are o fetiță pe care o iubește ca pe ochii din cap și are grijă să ofere familiei sale tot ce e mai bun.