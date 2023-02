Ileana Sterp, probleme în sarcină: „Într-adevăr, e din ce în ce mai greu”

Zilele acestea, Ileana Sterp a mărturisit că se confruntă cu probleme în sarcină. Sora lui Culiță Sterp a postat, pe rețelele de socializare, afecțiunea care i-a dat de gândit și a cerut ajutorul fanilor. Vedeta mai are doar câteva săptămâni până când va deveni mămică pentru a doua oară.

Ileana Sterp și Daniel Aloman sunt căsătoriți de trei ani și au o fetiță împreună, pe nume Carla. În doar câteva săptămâni, vor deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi nu cunosc sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece sora lui Culiță Sterp, dorind să afle dacă este fetiță sau băiețel abia în momentul nașterii.

Zilele acestea, Ileana Sterp a început să se confrunte cu o afecțiune pe care a avut-o și când era însărcinată cu Carla, motiv pentru care tinde să creadă că ar putea aduce pe lume încă o fetiță. Vedeta s-a trezit cu pete pe față, motiv pentru care le-a cerut ajutorul internauților, spre găsirea unui răspuns:

„Nu știu care-i treaba cu pătatul ăsta al feței în sarcină. Dacă vedeți, am niște pete pe aici (n.r. în jurul gurii). Sau dacă apar doar la un anumit sex al copilului sau apar și la fată și la băiat. Mie mi-au apărut la Carla, așa, câteva, doar aici, deasupra buzei superioare. Acum, văd că apar din nou. Asta ce înseamnă oare? Tot fată sau apar și la băiat?”, a spus Ileana Sterp pe Instagram.

Ileana Sterp trece prin momente dificile

Sora lui Culiță Sterp le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că trece printr-o perioadă dificilă. Trebuie să aibă grijă atât de Carla, fetița lor, cât și de casă și toate atribuțiile de mamă și soție.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea. Cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale. Nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla. În rest nu am făcut mare lucru.’, a povestit Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

