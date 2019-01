Ilie Năstase, adevărul gol-goluț despre nunta cu Ioana Simion: ”Nu există inelul de 15.000 de euro”

Ilie Năstase a spus adevărul gol-goluț despre nunta sa cu Ioana Simion. Fostul mare tenismen a mărturisit că nu există un inel de logodnă de 15.000 de euro, așa cum s-a vehiculat în presă.

După opt ani de mariaj cu Brigitte, Ilie Năstase este mai hotărât ca niciodată să-și refacă viața alături de Ioana Simion. În ciuda faptului că simte că bruneta este ultima lui parteneră, fostul mare tenismen nu vrea să grăbească lucrurile. De asemenea, Ilie Năstase a vorbit și despre existența controversatului inel de 15.000 de euro.

„Nu există inelul de 15.000 de euro, asta e o invenţie a unui domn sau nu pot să-i spun domn, pentru că eu nu am declarat aşa ceva. Când o să fie momentul şi o să ne luăm serios, o să fie şi inelul, pentru că e normal. E o nebunie, dar nu ştie cine bagă zvonurile astea neadevărate. Eu m-am grăbit să spun asta, dar nu e adevărat.

Prea devreme am făcut declaraţia, dar aşa am simţit în momentul acela. Nu trebuie să avem o dată exactă când o să ne unim împreună. E doar în sufletul meu. Aşa simt eu, că este ultima parteneră din viaţa mea. Poate că am dat declaraţia mai uşor, dar e foarte serioasă. Ce simt eu, îi propun ei. Dacă ne simţit bine amândoi, ne decidem să o facem”, a spus Ilie Năstase la Agenția Vip.

Ioana Simion s-a iubit cu Nick Rădoi

Bruneta s-a iubit în trecut cu Nick Rădoi, miliardarul american de origine română și spune că a învățat foarte multe din acea relație. Acum, Ioana Simion și-a găsit fericirea în brațele lui Ilie Năstase și face tot posibilul ca relația lor să meargă.

„Nu mă mut la Ilie, am vorbit despre acest lucru şi am stabilit să stăm şi la Constanţa, şi la Bucureşti. Eu la Constanţa am casa şi copilul de care sunt foarte ataşată. Nu cred că pot vorbi despre o mutare definitivă la Bucureşti. Am hotărât să facem naveta, astfel că atunci când ne plictisim, să dăm o fugă până la marea de care sunt îndrăgostită, apoi să vin în Bucureşti”, spunea iubita lui Ilie Năstase.