Ilie Năstase, enervat de soţie în timpului unui interviu. Cum a reacţionat fostul tenismen

Ilie Năstase, enervat de soţie în timpului unui interviu! Deşi cei doi au declarat că s-au împăcat şi încearcă să uite trecutul, fostul tenismen nu este dispus să ierte „greşelile” pe care Ioana le face. Astfel, în timpul unui interviu bărbatul a avut o reacţie nervoasă, însă a fost pus la punct imediat de brunetă.

Ioana și Ilie Năstase au acceptat să acorde împreună un interviu în care au vorbit despre relaţia lor. Fără ocolişuri, bruneta a dezvăluit de ce s-a reîmpăcat cu fostul tenismen, având în vedere scandalurile în care au fost implicaţi.

NU RATA: ILIE NĂSTASE, OBSERVAȚIE CONTROVERSATĂ LA ADRESA SOȚIEI SALE, IOANA. COMENTARIUL CARE I-A UIMIT PE FANI: „CE…”. FOTO

„Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut era mai altfel, mai plin de viață. S-a schimbat mult. De această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu îl duc la medic, eu stau cu el tot timpul.

Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu. Nu sunt geloasă, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de el. Familia mea îl iubește și îl respectă. El are mai multă nevoie de mine. El toată vara a stat cu fetele lui. Eu sunt mai romantică ca el”, a spus Ioana Simion, în interviul acordat pentru emisiunea Teo Show.

Ilie Năstase, enervat de soţie în timpului unui interviu

Se pare că, mărturisirile partenerei sale nu i-au picat deloc bine lui Ilie Năstase. Bărbatul a fost la un pas de a părăsi locul în care se filma interviul, ba chiar bruneta l-a invitat să facă acest lucru în cazul în care nu îi place ce aude.

„De asta m-ai adus aici? Pentru treaba asta? Că nu veneam dacă știam, vorbesc serios. Ce e asta?”, a spus Ilie Năstase, extrem de revoltat.

„Adică? Dacă vrei, te poți ridica și continui eu”, a reacționat imediat Ioana Simion.

Sursă foto: Arhivă Cancan