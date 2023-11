Ilie Năstase s-a întors acasă, lângă soția lui, dar a pus o condiție COSTISITOARE. I-a năruit planul Ioanei!

După o separare de câteva luni, Ilie și Ioana Năstase locuiesc din nou sub același acoperiș. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, culisele acestei împăcări și ce condiție a pus fostul tenisman pentru ca cei doi soți să nu mai doarmă în paturi diferite. Deși își dorea să cumpere vila în care stă în prezent, ca și chiriașă, Ioana a acceptat pe loc doleanța soțului său.

Ioana Năstase recunoștea, în urmă cu câteva luni, faptul că ea și soțul său, celebtrul tenisman Ilie Năstase, nu mai locuiesc sub același acoperiș, iar o nouă tentativă de divorț părea să le bată iar la ușă.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă….El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, dezvăluia Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ilie vrea o casă mai mare”

Ei bine, de ceva timp, Ioana și Ilie stau din nou sub același acoperiș. Fostul tenisman s-a întors în vila pe care dorea să o achiziționeze soția sa, dar a pus o condiție destul de…costisitoare. Iar Ioana s-a conformat.

Mai precis, Nasty vrea o casă mult mai mare decât vila aleasă de soția sa.

„Stăm împreună. Dar Ilie vrea o casă mai mare. Cea pe care voiam să o cumpăr e foarte frumoasă. Dar nu o voi mai achiziționa”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mi-am obișnuit corpul cu masaje”

Altfel, deși e căsătorită cu o mare legendă a tenisului mondial, Ioana nu ne-a ascuns faptul că nu obișnuiește să facă sport. Mai mult, ea nu știe să joace tenis.

„Merg dar la echitație. Căluțul l-am adus la București, e mult mai bine aici. Prietenu fratelui meu și-a făcut un centru de echitație la Buftea. Un cal necesită multă îngrjre și am vrut să-l am mai aproape. Nu prea fac sport pentru că încă de la 20 și ceva de ani mi-am obișnuit corpul cu masaje. Și sunt muțumită cum arăt. Am încercat să fac și sport cu ani în urmă. Dar odată ce te apuci, trebuie să faci toată viața. Tenis nu știu să joc, nici nu m-a pasionat”, a adăugat aceasta.

Motivul pentru care nu apar împreună în show-uri TV

Deși formează un cuplu ce ar putea constitui oricând „sarea și piperul” unei emisiuni, Ioana și Ilie au refuzat să participe la show-uri gen America Express. Motivul? Ni-l spune chiar soția fostului tenisman:

„Am fost chemați la astfel de emisiuni. Dar eu sunt mai discretă. Nu-mi place. Ilie îmi cere mereu părerea, dacă sunt de acord. El se duce singur în general la emisiunile de sport. Eu nu vreau să mă etalez așa” .

