Ilinca Vandici, vacanță de coșmar în Cancun. Ce probleme a întâmpinat prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”, de pe Kanal D

Ilinca Vandici a avut parte de cea mai neplăcută experiență, chiar înainte de trecerea în Noul An. Prezentatoarea de la Kanal D a împărtășit cu fanii săi momentele grele prin care a trecut în vacanța pe care o aștepta de foarte multă vreme.

Vacanțele sunt momentele speciale pe care majoritatea oamenilor le așteaptă cu sufletul la gură, mai ales după o perioadă lungă și obositoare. Acesta este și cazul Ilincăi Vandici care a sperat că se va bucura de vreme frumoasă și caldă alături de soțul său și de fiul pe care îl au împreună.

Ilinca Vandici, experiență neplăcută în vacanța din Cancun

Sărbătorile de iarnă au reprezentat pentru Ilinca Vandici momentul perfect pentru a fugi din România și a se refugia într-o țară în care temperaturile sunt cu mult mai mari. Astfel, prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!” a ales să dea o fugă până în Cancun, unde să petreacă momente de neuitat alături de cei doi băieți din viața sa.

Așa cum era de așteptat, vedeta a pregătit totul în cel mai mic detaliu, asigurându-se că verifică recenziile lăsate de persoanele care au mers în Cancun în perioada sărbătorilor de iarnă. Din păcate, planurile i-au fost date peste cap de vremea care nu a ținut cu ea. Se pare că în luna decembrie există posibilități uriașe să fii prins de ploaie pe plajă și să nu te poți bucura de prea mult soare.

„Primele poze după 3 zile de stat în cameră… Încă plouă… Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute după care am pus repede prosoapele pe noi cât să ne bucurăm puțin măcar de peisaj și de aerosoli, că de vreme bună nu avem șanse…încă! Nu am știut că în Mexic în această perioadă sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme bună! Peste tot unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune.

Noi ca noi, ca suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă… Deci, până acum din păcate, nu am vești bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de această vacanță, într-un final va ieși soarele!”, a scris Ilinca Vandici pe Instagram.

