Ilinca Vandici s-a „supărat” fix înainte de Crăciun și a luat decizia pe loc: ”Am plecat în Mexic!”

Ilinca Vandici și-a luat familia și a plecat departe de România, la mare, la soare și la plajă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV a explicat care sunt motivele alegerii unei destinații exotice în perioada sărbătorilor de iarnă. Se pare că vedeta simțea acut nevoia să își încarce bateriile, iar acest fapt nu se putea realiza pe tărâm românesc, unde s-ar fi instalat monotonia.

Prin urmare, cei trei au optat pentru Mexic drept destinație care îi va găzdui atât de Crăciun, cât și de Revelion. Mai în glumă, mai în serios, Ilinca Vandici percepe costul vacanței ca fiind o investiție în bunăstarea proprie. Nu de alta, dar filmările pentru „Bravo, ai stil!” se apropie și moderatoarea trebuie să fie în formă de zile mari!

Motivele pentru care Ilinca Vandici petrece sărbătorile departe de România

CANCAN.RO: De sărbători muncești, nu muncești, stai cu familia, ce se întâmplă?

Ilinca Vandici: De sărbători plecăm în vacanță. Plecăm la mare, la soare și ne dorim foarte tare să ne încărcăm bateriile, și eu și Andrei și Zian. Iubim vara, iubim căldura, iubim plaja și atunci am zis «ce facem aici la frig, stăm în casă, mâncăm mult, ne jucăm, cât să ne jucăm? De ieșit unde să ieși? Mergem la munte, ne băgăm într-o cabană, cât să stai și în cabană? Zăpadă nu prea este, deci nu putem schia, hai să mergem la plajă!». Am luat bilete și am plecat în Mexic.

CANCAN.RO: Deci nici de Revelion nu prezinți niciun eveniment…

Ilinca Vandici: Nimic, am refuzat tot anul ăsta.

CANCAN.RO: Ți s-a luat de muncă după atâția ani…

Ilinca Vandici: N-are cum să mi se ia vreodată, dar câteodată chiar am nevoie de momente de liniște, pentru că tot ce acumulez, și munca și oboseala și energiile oamenilor și poate momente neplăcute la un moment dat se resimt. Și atunci îmi place odată la ceva vreme să reușesc să îmi reîncarc bateriile.

Pentru că așa cum se spune, odată ce sufletul meu e încărcat cu foarte multă energie bună și lucruri pozitive pot să dau mai departe tuturor, și vouă și familiei. Atâta vreme cât eu sunt goală pe interior și nu mai am când să umplu acolo paharul, n-am de unde. Iar pentru mine e important să dau, să ofer.

