Ilinca Vandici ar putea susține cu lejeritate discursuri lungi de „life coaching” și gândire pozitivă. Cu siguranță, atitudinea degajată a survenit odată cu trăirea și sintetizarea unor experiențe care au certificat-o pe Ilinca Vandici drept una dintre cele mai importante figuri feminine din spațiul public. Vedeta de la Kanal D nu ține pentru sine rețeta succesului, ci o dă mai departe pentru cei hotărâți să reușească. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a vorbit despre începuturile sale în media, când banii erau numărați și extrem de bine drămuiți.

Chiar dacă grijile își făceau loc în peisaj la momentul lansării sale în televiziune, Ilinca Vandici a continuat să muncească pentru a-și materializa idealurile. După 16 ani de apariții continue și formate care mai de care mai diverse, realizatoarea s-a stabilit la Kanal D, unde prezintă „Bravo, ai stil!”. Unde mai punem că se apropie și de borna importantă a primului milion de urmăritori pe Instagram?!

„Am fost obligată să mă adaptez…”

CANCAN.RO: Tu ai fi putut vreodată să prezinți genul de emisiune pe care o prezintă Denise Rifai? Pentru că în fiecare format al tău ai fost partea zâmbitoare și volubilă?!

Ilinca Vandici: Sincer, de multe ori am stat să mă gândesc dacă sunt capabilă să mă transform, dacă sunt capabilă să mă reinventez, dacă sunt capabilă să mă duc pe o altă direcție față de cea pe care deja am bătătorit-o și cu care sunt obișnuită și mă simt confortabilă, adică zona asta a divertismentului. Și răspunsul a fost da, pentru că asta înseamnă evoluție, să fii capabil să duci și altfel de proiecte.

Și uite, de-a lungul vremii, majoritatea au fost proiecte de divertisment, dar au fost super-diferite. Și atunci, în 16 ani de activitate, eu și făcând turul televiziunilor, căutându-mi locul, cumva am fost obligată să mă adaptez fiecărui proiect. Și am făcut asta și m-am simțit foarte bine și a fost totul OK. De aia cred că ar fi o provocare foarte mare pentru mine să fiu într-un proiect care n-are nicio legătură cu ce am făcut până acum și să văd dacă fac față.

Dar sunt genul de om care învață întotdeauna, care studiază, care se pune în postura respectivă și înțelege ce ar trebui să simt din postura respectivă și să fac din postura respectivă. Și atunci nu văd de ce n-aș reuși!

„Aoleu, cum fac, cum mă drămuiesc cu banii…”

CANCAN.RO: Ai vorbit mai devreme despre turul televiziunilor și mă gândesc că au fost și niște perioade de pauză. Nu te-au speriat?

Ilinca Vandici: Ba da, dar am crezut întotdeauna în steaua mea norocoasă. Era un vis pe care îl aveam, știam că am muncit foarte mult, că sunt bună pe ceea ce fac, adică eram conștientă de lucrurile pe care pot să le ofer într-o relație profesională. Și atunci era imposibil să nu se întâmple la un moment dat ceva.

Andreea Marin zicea la un moment dat și foarte bine zicea că, dacă anumite lucruri nu se întâmplă la un anumit moment, este pentru că nu trebuie să se întâmple la acel moment. Și că, lăsând lucrurile așa, nu știi ce altă poartă ți se deschide. Și sunt perfect de-acord cu ea și în totalitate merg pe același sentiment.

Îți dai seama că erau un pic de panici și un pic de frici: „Aoleu, cum fac, cum mă drămuiesc cu banii, cine știe câte luni de acum înainte astfel încât să îmi ajungă până când prind un alt proiect?!”. Dar de fiecare dată cred că Dumnezeu m-a binecuvântat cu foarte multă răbdare și cu o șansă venită poate de unde nu mă așteptam.

„Era și o rușine față de părinți…”

CANCAN.RO: Dar ai avut niciodată teama – „Cu ce îmi plătesc chiria, cu ce îmi bag combustibil?”?

Ilinca Vandici: Ba da, cum să nu am, îți dai seama! Dar vezi, tot pentru că am plecat de acasă de tânără, tot pentru că am început să muncesc de la 18 ani, să-mi câștig salariul, la un moment dat era și o rușine față de părinți la 20 de ani, eu muncind, să le mai cer bănuți, să mă ajute.

Și atunci, întotdeauna am fost super-calculată, dacă știam că luna asta îmi permit să îmi cumpăr ceva, dar în același timp niciodată nu lăsam la o parte grijile cotidiene și cheltuielile cotidiene, îmi cumpăram.

Dacă nu, strângeam bani o lună, două, trei, patru, până când îmi permiteam. Ce crezi, niciodată nu am fost în punctul în care să spun: „Mamă, nu am bani să îmi pun benzină!”. Nu știu dacă a existat o dată în viața mea, nu îmi aduc aminte, să fi cerut bani împrumut de la cineva. Niciodată!

Sursa Foto: Instagram @ilinca.vandicioficial