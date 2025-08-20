Iluzie optică virală | Doar geniile pot identifica numerele ascunse în această imagine

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Tot ce trebuie să faci este să descoperi cifrele din imagine în doar 8 secunde. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

O iluzie optică a stârnit numeroase discuții și controverse în mediul online, scrie Daily Mail. Imaginea prezintă un cerc cu linii negre și gri, în care se ascunde un număr greu de distins. Cifrele sunt așezate într-o spirală neregulată, astfel încât privitorul să nu le poată identifica imediat pe toate.

Mii de utilizatori au încercat să răspundă, unii declarând că văd doar „528” sau „45283”. Totuși, doar câțiva observatori atenți au reușit să descifreze întregul șir ascuns: 3452839.

Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. În esența lor, aceste puzzle-uri conțin două imagini similare, însă există diferențe subtile ascunse între ele.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | 11 – 4 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit