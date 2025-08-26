Acasă » Știri » Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune ce animal se ascunde în această imagine

Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune ce animal se ascunde în această imagine

De: Anca Chihaie 26/08/2025 | 07:20
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune ce animal se ascunde în această imagine

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Tot ce trebuie să faci este să spui ce animal se ascunde în această imagine în 27 de secunde. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare iluzie optică

Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul tău. Iluziile optice demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de iluzii ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele. Deși imaginile sunt procesate de 60.000 de ori mai rapid decât textul, creierul întâmpină dificultăți în detectarea unor elemente ascunse într-o compoziție complexă.

Provocările de acest fel sunt concepute pentru a oferi creierului dumneavoastră un antrenament excelent. În esența lor, aceste puzzle-uri conțin două imagini similare, însă există diferențe subtile ascunse între ele.

Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe
Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot...
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu...

Privește cu atenție această iluzie optică în zig-zag și încearcă să descifrezi ce cuvânt se ascunde printre forme. Dacă îți apropii privirea și observi detaliile mai atent, vei descoperi că literele se conturează treptat. Cuvântul ascuns nu este altul decât „FROG”, iar dacă analizezi imaginea cu atenție, vei reuși să îl distingi clar.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | 11 – 4 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Tags:
Iți recomandăm
Decizia luată de familiile Ștefaniei și Ștefan, tinerii morți în Argeș. Ce se va întâmpla la înmormântare
Știri
Decizia luată de familiile Ștefaniei și Ștefan, tinerii morți în Argeș. Ce se va întâmpla la înmormântare
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Știri
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Mediafax
Soldat român, ucis în Ucraina. Bărbatul era voluntar pe frontul Kievului
Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe
Gandul.ro
Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează”
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze....
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat, bine mersi
Mediafax
Năsui: Criză? Nu e chiar pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii...
Parteneri
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
Click.ro
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT...
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în...
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
Digi24
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția...
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Ștefan și Ștefania, doi dintre tinerii morți în accidentul din Munții Iezer Păpușa, vor fi conduși marți pe ultimul drum. Familia și apropiații sunt devastați de durere: „Urmau să se căsătorească”
kanald.ro
Ștefan și Ștefania, doi dintre tinerii morți în accidentul din Munții Iezer Păpușa, vor fi...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist:
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce...
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
go4it.ro
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această situație
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru...
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie...
Călin Georgescu va fi înlocuit? Susținătorii lui se simt înșelați: Au votat și au votat degeaba
Capital.ro
Călin Georgescu va fi înlocuit? Susținătorii lui se simt înșelați: Au votat și au votat...
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
Romania TV
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Diferențe dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ce trebuie să știe românii care-și fac buletin
Capital.ro
Diferențe dintre cartea electronică de identitate și cartea simplă de identitate. Ce trebuie să știe...
Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare
evz.ro
Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
Gandul.ro
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
Aroganţa milionarului român care are cel mai tare restaurant din Dubai! Ce achiziţie a putut face
as.ro
Aroganţa milionarului român care are cel mai tare restaurant din Dubai! Ce achiziţie a putut...
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius...
Scene de coșmar! O mamă a trei copii a fost găsită moartă în apartamentul ei. Lângă trupul neînsuflețit, criminalul a lăsat un bilet cu un mesaj tulburător: „Am dat-o în bară”
radioimpuls.ro
Scene de coșmar! O mamă a trei copii a fost găsită moartă în apartamentul ei....
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la...
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină...
Știrile zilei, 20 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Decizia luată de familiile Ștefaniei și Ștefan, tinerii morți în Argeș. Ce se va întâmpla la ...
Decizia luată de familiile Ștefaniei și Ștefan, tinerii morți în Argeș. Ce se va întâmpla la înmormântare
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ispita de la Insula Iubirii 2025 care a dat lovitura: A semnat cu Antena 1. În ce emisiune va putea ...
Ispita de la Insula Iubirii 2025 care a dat lovitura: A semnat cu Antena 1. În ce emisiune va putea fi văzută, din septembrie
Modificare nouă legată de bursele de merit! Anunțul de ultimă oră al ministerului Educației
Modificare nouă legată de bursele de merit! Anunțul de ultimă oră al ministerului Educației
Soţia lui Ionuţ Frumuşelu acuză că a trăit în teroare! “Mă amenință constant că mă omoară” ...
Soţia lui Ionuţ Frumuşelu acuză că a trăit în teroare! “Mă amenință constant că mă omoară” Protejatul lui Dan Bursuc riscă să piardă TOTUL!
Scandal uriaș în familia Taniei Budi! A fost depistat pozitiv la volan și condamnat la închisoare ...
Scandal uriaș în familia Taniei Budi! A fost depistat pozitiv la volan și condamnat la închisoare şi muncă la căminul de bătrâni!
Vezi toate știrile
×