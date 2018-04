Bianca Drăguşanu a povestit în cadrul emisiunii pe care o moderează la Kanal D cum a decis să-i facă un copil lui Victor Slav. Blonda a mărturisit că a luat această decizie în momentul în care a simţit că iubeşte şi că este iubită.

”O mai ştiţi pe prietena mea de la Londra care s-a cuplat cu un bărbat pe care nu prea îl plăcea? Ei bine are un nou „proiect” la fel de inteligent: să facă un copil pentru că se simte singură. M-am gândit eu aşa şi mi-am dat seama că este inutil să-i dau vreun sfat. Femeia o ţine pe a ei. Eu am făcut acest copil atunci când am simţit şi mai mult decât atât atunci când am iubit şi am fost iubită. Eu am fost atât de ocupată după ce am născut încât n-am avut timp să intru în depresie. Nu ştiu ce înseamnă”, a declarat Bianca Drăguşanu.