Imagine șocantă cu Loredana Chivu. Blondina, plină de arsuri pe corp din cauza soarelui: „S-a topit plasticul în tine”

Loredana Chivu se află de câteva zile în Dubai, acolo unde se distrează pe cinste, numai că distracția trebuie să vină la pachet și cu responsabilitatea. Blondina s-a ales cu ceva arsuri solare serioase, după ce a uitat să folosească o cremă specială de protecție.

Loredana Chivu a șocat pe toată lumea. Pe contul său de Facebook, blondina a postat o fotografie cu ea și fratele său, însă ceea ce aveau să vadă internauții i-a lăsat fără replică.

Îmbrăcată într-o rochie neagră și extrem de decoltată, Loredana Chivu și-a scos sânii la înaintare, dar nu oricum, ci într-un mod care i-a oripilat complet pe cei care o urmăresc în social media. Blondina are pielea extrem de roșie din cauza soarelui, iar la nivelul pieptului se pot observa și arsuri solare, care cu siguranță sunt foarte dureroase.

Loredana Chivu, luată la mișto de internauți, din cauza arsurilor solare

Ceea ce se observă în fotografie este faptul că Loredana Chivu a mers machiată la plajă, întrucât fața ei, în fotografia cu pricina, are o culoare total diferită față de culoarea corpului său, una extrem de roșie. Firește, internauții s-au amuzat copios și i-au lăsat blondinei numeroase comentarii, care mai de care mai răutăcioase și amuzante.

„Esti singura ființă umană care a reușit performanța să ardă soarele din Dubai si sa doarmă pe Lună doar cu capul !!!! / Capul e de la alt corp / Prajita esti amarato Ai vrut sa iei tot soarele de Dubai / E ca si cum ai avea 3 jante albe si o janta roz…. / S-a topit plasticul în tine / Daca asta înseamnă frumusețe… Ti se face milă de Angelina Jolie! / Nici creveții nu fac așa culoare in tigaie / Față albă și corpul roșu de zici ca are calorifer in ea / Oare o putea dormi?? ” sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Loredana Chivu, la fotografia cu pricina.

Sursă foto: Facebook