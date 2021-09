Imagine virală pe internet! Sorinel Puștiu s-a fotografiat alături de Președintele României, Klaus Iohannis

Pe rețelele de socializare a apărut o imagine care a devenit rapid virală. În fotografie, Sorinel Puștiu s-a fotografiat alături de Președintele României, Klaus Iohannis. Cum au reacționat prietenii virtuali?

Aflați în Statele Unite ale Americii, Sorinel Puștiu a avut ocazia să îl întâlnească pe Klaus Iohannis, Președintele României. S-au fotografiat împreună, iar artistul a încărcat imaginea pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns numeroase aprecieri, dar și comentarii din partea prietenilor virtuali.

”La ziua tatălui meu, îi ceream părerea lui Mr. President Klaus Iohannis despre noua melodie ”Dacă simțeați că sunt fraier, m-ați fi aruncat în aer”, iar el mi-a răspuns cu un zâmbet … voi ce spuneți de ideea melodiei?”, este mesajul scris pe Facebook de Sorinel Puștiu.

”La mulți ani, multă sănătate! Să-ți trăiască tatăl, mi se pare ok melodia”, ”La mulți ani frumoși!! Să-ți trăiască părinții 1000 de ani, sănătate multă întregii famili😊❤❤”, ”La mulți ani sănătoşi şi fericiţi 🍾🥂❤”, sunt o parte din mesajele pe care artistul le-a primit pe rețelele de socializare la postare.

Citește și SORINEL PUȘTIU, DEZVĂLUIRI DESPRE PETRICĂ CERCEL. CE AU DISCUTAT ULTIMA DATĂ LA TELEFON

Ultima conversație la telefon dintre Sorinel Puștiu și Petrică Cercel

Sorinel Puștiu a vorbit în cadrul unui interviu despre regretatul artist Petrică Cercel. Moartea acestuia a venit ca un şoc pentru toată lumea, mai ales pentru cei cu care a avut o prietenie specială. Cântărețul a explicat faptul că este în stare de şoc încă pentru că a sperat până în ultima clipă la o minune.

Pe Sorinel Puştiu şi pe Petrică Cercel i-a legat o prietenie de peste 30 de ani. Cei doi au fost împreună şi la bine şi la greu, iar acest moment trist a reuşit să lase în sufletul manelistului unu gol imens. Sorinel Puștiu a mărturisit că ultima oară când a vorbit cu Petrică Cercel a fost în urmă cu o lună. La acea vreme nu fusese diagnosticat cu COVID-19.

”Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, spunea Sorinel Puștiu la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook Sorinel Puștiu