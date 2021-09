Sorinel Puștiu, dezvăluiri despre Petrică Cercel. Ce au discutat ultima dată la telefon

Sorinel Puștiu a vorbit în cadrul unui interviu despre regretatul artist Petrică Cercel. Moartea acestuia a venit ca un şoc pentru toată lumea, mai ales pentru cei cu care a avut o prietenie specială. Cântărețul a explicat faptul că este în stare de şoc încă pentru că a sperat până în ultima clipă la o minune.

Pe Sorinel Puştiu şi pe Petrică Cercel i-a legat o prietenie de peste 30 de ani. Cei doi au fost împreună şi la bine şi la greu, iar acest moment trist a reuşit să lase în sufletul manelistului unu gol imens.

Sorinel Puştiu a oferit câteva declaraţii pentru Antena Stars şi a dezvăluit că până în ultima clipă a sperat că prietenul său se va întoarce acasă alături de familia sa.

Din păcate astăzi artistul s-a stins pe patul de spital, răpus de noul coronavirus.

”Prietenul meu, fratele meu…un om extraordinar. E un om foarte important pentru noi, pentru cei care îl cunoaștem și îl iubim. Speram până în ultimul moment că se va face bine și va merge la el acasă”, a spus el la Antena Stars.

CITEŞTE ŞI: CE MESAJ EMOŢIONANT A TRANSMIS COSTEL BIJU DUPĂ MOARTEA CELEBRULUI MANELIST PETRICĂ CERCEL: „PRIETENUL ȘI COLEGUL NOSTRU…”

De asemenea, Sorinel Puștiu a mărturisit că ultima oară când a vorbit cu Petrică Cercel a fost în urmă cu o lună. La acea vreme nu fusese diagnosticat cu COVID-19.

”Ultima oară am vorbit acum o lună de zile, acum două zile am vorbit cu copiii. Starea lui de sănătate nu era bună. Am crezut că poate, poate dă Dumnezeu și o să fie bine”, a mai spus Sorinel Puștiu.

Colegii de breaslă, șocați de moartea lui Petrică Cercel

Vestea morții lui Petrică Cercel a lovit ca un fulger pe toată lumea! Colegii de breaslă ai acestuia sunt în stare de șoc, iar pe paginile de pe rețelele de socializare au publicat fotografii cu regretatul artist, alături de mesaje de condoleanțe pentru familia îndurerată.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru Petrică Cercel🙏! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a scris Costel Biju.

„Dumnezeu sa îl ierte nu am cuvinte😪😪😪😪🙏🏽🙏🏽🙏🏽#PetricaCercel😪😪😪😪😪Condoleanțe familiei🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽S-a terminat pământul s-a terminat globul s-a terminat tot muzică tot”, a scris și Daniel Ionescu.

În urmă cu doar o zi, Bogdan de la Ploiești și Adi de la Vâlcea au postat și ei mesaje pe conturile lor de Facebook, prin intermediul cărora i-au rugat pe fanii lui Petrică Cercel să se roage pentru el și pentru ca acesta să revină sănătos acasă.

„Colegul si prietenul meu Petrica Cercel este infectat cu Covid-19 si este in stare grava la ATI, viata lui depinde doar de bunul Dumnezeu, haideti sa ne rugam cu totii pentru el, este un om extraordinar de bun, cu cat ne rugam mai multi, cu atat Domnul ne va auzi. Va rog din inima”, a scris Adi de la Vâlcea.

„NE RUGAM CU TOȚI PENTRU PETRICA CERCEL SA TREACA BINE PESTE ACEASTĂ PROBLEMĂ SA VINA ACASA LANGA COPIII SI FAMILIA LUI ! UN OM PREA BUN SI FAMILIST. ÎI SUNTEM ALATURI DIN ORICE PUNCT DE VEDERE EU SI ORK. BDLP”, a transmis și Bogdan de la Ploiești.

Sursă foto: Arhivă Cancan