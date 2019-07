Imagini +18 la Insula Iubirii, difuzate azi-noapte la Antena 1

În cel mai recent episod din Insula Iubirii, difuzat luni seara, lucrurile au luat o altă întorsătură. Veștile au început să curgă și pe insula băieților, care sunt șocați de acțiunile și gesturile femeilor cu care au venit în Thailanda. Imagini interzise minorilor au fost difuzate azi-noapte la Antena 1.

Băieții au primit un filmuleț care sintetizează cele mai importante întâmplări ale ultimelor zile de pe insula fetelor și care rezumă una dintre cele mai aprige lupte la care cei prezenți la Minitel au asistat vreodată.

Adrian a fost cel mai afectat de ceea ce a văzut și a rămas șocat după ce a văzut imaginile cu Denisa, care a picat în ispită cu Andi. Adrian a mers în pat și s-a izolat de tot restul grupului, oferindu-i ispitei Dana o reacție de-a dreptul șocantă. „Îi dai seama că mi-e greu…Eu nu m-am așteptat, chiar și după ce am făcut. Trebuie să-mi revin, eu acum sunt în situația în care am pierdut aproape tot”, a spus Adrian, ispitei Dana.

Cât a câștigat Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, într-o noapte

Maria Ilioiu a fost invitată să filmeze un clip alături de Jorge, pentru canalul de Youtube al artistului. Și, bineînțeles, a fost nevoită să răspundă și la anumite întrebări. Iar… una dintre întrebările extrase de pe bilețel a fost: ”Cât ai câștigat cel mai mult într-o noapte?”. Răspunsul n-a ezitat să apară după uimirea ispitei: ”Nu cred așa ceva!”.

„Nu am câştigat niciodată nimic. Am pierdut cel puţin o noapte. Am fost la un singur eveniment noaptea, pentru că eu nu fac evenimente noaptea, ci doar ziua. A fost singurul eveniment la care am fost plătită. Am mers pe 300 de euro”, a mărturisit ispita de la „Insula Iubirii”.