Imagini BIZARE cu Andreea Bostănică. S-a filmat după o intervenție, iar totul s-a viralizat rapid

Andreea Bostănică, supranumită regina TikTok- ului, a suferit o intervenție chirurgicală. Creatoarea de conținut a fost supusă unei operații minore, iar la scurt timp s-a lăsat filmată fără filtre, în timp ce era încă sub influența anesteziei.

Recent, Andreea Bostănică a fost nevoită să ajungă pe masa de operație. Creatoarea de conținut a suferit o intervenție pentru extracția unei măsele (cel mai probabil a unui molar de minte), care a fost efectuată sub anestezie generală de scurtă durată. Regina TikTok-ului a încărcat un filmuleț la scurt timp după finalizarea operației.

Poți să juri că sunt surori! Cum arată mama Andreei Bostănică? ”Mama Angela” e top

Au fost clipe de foc pentru Andreea Bostănică. La nici două zile de când a ajuns pe mâinile medicilor și a avut nevoie de montarea unei perfuzii intravenoase – vezi AICI imagini, creatoarea de conținut le-a dezvăluit fanilor cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Cu puțin timp în urmă, Regina TikTok-ului a încărcat pe social media un videoclip în care apare încă sub efectul unei anestezii generale – după o intervenție chirurgicală dentară. Vizibil amețită și buimacă, Andreea Băstănică pare că se resimte după operația suferită, însă asta nu a împiedicat-o să le transmită urmăritorilor săi un mesaj.

”Eu în viața mea nu am avut anestezie. Ăștia care ziceți că am nasul făcut, că am ochii făcuți… Înțeleg că vă roade invidia că sunt cea mai șmecheră, dar asta este prima mea intervenție. Sinceră să fiu, am zis slavă Domnului să nu se întâmple nimic rău.

Dragilor, Doamne, nu îmi vine să cred că am avut monstrul ăsta la mine în gură. Operația a fost mai grea pentru că am avut 6 măsele. Simt așa o ață în gură. Îmi spuneam rugăciunile și toți medicii se uitau la mine. Am început să plâng și am adormit”, a zis Andreea Bostănică la doar câteva minute după ce a ieșit din operație.