Imagini inedite cu Zanni: a mers pe străzile orașului, propovăduind cuvântul Domnului! „Iisus este rege”

Este binecunoscut deja faptul că Zannidache a făcut o schimbare radicală și a renunțat complet la vechea viață, alegând să meargă pe drumul Domnului. Recent, el a fost surprins pe stradă alături de un grup de credincioși, în timp ce propovăduia cuvântul Lui Dumnezeu. Iată ce s-a întâmplat!

După ce a câștigat de două ori competiția Survivor și a impresionat la Chefi la cuțite, Zanni s-a decis să vrea să lase tot în urmă: carieră, colegi, prieteni, artiști. El a ales cu totul altă viață, s-a botezat în Irlanda și a urmat calea Domnului.

Imagini inedite cu Zanni

În mai multe postări făcute pe Instagram, se observă cum Zanni, alături de un grup mare de tineri credincioși, merg pe străzile din București și împart cuvântul Domnului.

Pe lângă prelegerile ținute de fostul artist, grupul a strigat în cor:

„Iisus este rege”.

În urmă cu câteva luni, Zanni vorbea în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre această schimbare. Fostul protejat al lui Velea făcea atunci declarații care puteau stârni controverse în rândul credincioșilor, spunând că nu este de acord cu rugăciunile către sfinți, Maica Domnului sau moaște.

”Dacă oamenii au ajuns să se roage la moaște, la sfinți, la fecioara Maria, mi-e milă de ei! Sfânta Scriptura spune clar. Oamenii au citit alte cărți, scrise acum 100 de ani. Nu e bine dacă ne rugăm la moaște! Te rogi la morți, la ce te rogi? Scrie clar cine a murit pentru noi și cine e singurul sfânt: Isus Hristos! Nimeni nu e sfânt în afară de Isus! În drumul către Hristos, vine Satana pe drum. Satana îți apare îmbrăcat în măicuță, în preot, în aia, în aia. Ni-l arată pe.. Sfântul Cătălin care a murit acum trei ani. Planul lui Satana e să te împiedice, să mergi dreapta, stânga! Destinația oamenilor nu mai e Hristos, este Sfântul Cătălin, este cocioaba lui Emanuel, sunt clapetele lui Vasile. Nu mai e Hristos, fiul lui Dumnezeu. În Biblie scrie clar: morții să își îngroape morții! Nu ai treabă cu morții”, spunea Zanni pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

În ce relații este Zanni cu Jador, după ce l-a acuzat pe manelist că o agresează pe Oana Ciocan: ”A fost aici, la mine…” Cum a decurs marea reîntâlnire!?

Zanni spune ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Alex Velea, după ce s-a pocăit în Irlanda: ”Am fost o pacoste, regret!”