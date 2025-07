În ce relații este Zanni cu Jador, după ce l-a acuzat pe manelist că o agresează pe Oana Ciocan: ”A fost aici, la mine…” Cum a decurs marea reîntâlnire!?

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Zanni vorbește despre decizia de a se pocăi și noul stil de viață, după ce s-a botezat în Irlanda. Retras din domeniul artistic, tânărul explică de ce nu s-a mai regăsit în industria muzicală, în ce relații este acum cu Alex Velea și colegii de la Survivor, dar și de ce nu se roagă la moaște sau la alți sfinți niciodată.

Deși a câștigat de două ori Survivor, a avut nenumărate hit-uri și părea că viața de artist i se potrivește de minune, Zanni a decis să se retragă definitiv din acest domeniu, să se pocăiască și să își schimbe radical traseul. Acum, este mulțumit de alegerile luate, citește zilnic Biblia și stă departe de tot ceea ce înseamnă viața mondenă.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, oferit chiar la el acasă, fostul protejat al lui Alex Velea spune cum a decurs botezul din Irlanda, din ce își câștiga traiul în prezent, în ce relații este cu foștii colegi de la Survivor și cum a decurs ultima discuție cu Jador.

După ce s-a pocăit, tânărul pare că a vrut să rămână în relații bune cu toată lumea, inclusiv cu cei cu care a avut conflicte în trecut. Așa se face că a pus mâna pe telefon și i-a sunat!

”Nu au fost persoane care să îmi închidă telefonul în nas când le-am sunat. Iubirea și pacea bate la ușă, iar lumea nu e atât de bolnavă! Le-am spus să mă ierte,pentru că nu am știut ce vorbesc, am vorbit din ură, din viclenie, din frustrare. Unii au înțeșles, pentru că mi-am asumat. Am zis că nu a fost din greșeală, ci din ură”, a declarat Zanni.

Zanni, despre relația cu Jador: ”Dumnezeu ne-a apropiat mai mult”

După ce a făcut afirmații foarte grave despre modul în care Jador și-ar fi tratat actuala soție și l-a acuzat de violențe fizice față de Oana Ciocan, acum, Zanni a revenit la sentimente mult mai bune față de manelistul pe care l-a invitat chiar și la el acasă! Cei doi au îngropat securea războiului, în ciuda dezvăluirilor teribile făcute despre căsnicia acestuia. Totul e bine când se termină cu bine, așadar!

”Ne-am împăcat aproape toți. Cu cei cu care nu m-am împăcat a fost pentru că nu am văzut asta și din partea lor. Nu neapărat că ne-am certat, poate mai mult pentru că nu ne-am plăcut. Nu este vorba despre Jador aici. Cu Jador sunt bine! A fost aici, la mine. Am vorbit. Ne-am apropiat mai mult. Dumnezeu ne-a apropiat mai mult, nu ne dau meritele nouă. M-am împăcat și cu Iancu, nu mai are rost să dau nume, pentru că nu există să nu mai fiu bine cu cineva”, a explicat cântărețul.

De asemenea, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Zanni spune cum a decurs ultima discuție cu Alex Velea, ce regrete are, cum a decurs botezul din Irlanda, dar și din ce se întreține acum, după ce a renunțat definitiv la muzică. Toate amănuntele, AICI.

