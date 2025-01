Imagini îngrijorătoare cu Florin Salam pe patul de spital: ”Nu vă mai pierdeți timpul”

Florin Salam, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lumea manelelor, a trecut recent printr-o perioadă dificilă, ajungând pe patul de spital. Cântărețul a recunoscut că ultimele săptămâni au fost marcate de oboseală intensă, stres și excese care i-au afectat sănătatea. În aceste condiții, medicii i-au recomandat să ia o pauză completă, punând pe primul loc odihna și recuperarea.

Deși obișnuiește să fie prezent pe scenă și să participe la numeroase evenimente, Florin Salam a decis să se retragă temporar pentru a-și îngriji starea de sănătate. Apariția sa pe rețelele de socializare, de pe patul de spital, a atras atenția fanilor, mulți dintre aceștia îngrijorându-se cu privire la starea artistului. Totuși, Florin Salam a ținut să-i liniștească, lăsând de înțeles că situația este sub control și că se concentrează pe refacere.

Oboseala acumulată, nopțile nedormite și ritmul alert de muncă au fost factorii principali care au dus la această situație. În plus, artistul a recunoscut că excesele din ultima perioadă au avut un impact negativ asupra sa, fiind nevoie de o intervenție medicală pentru a restabili echilibrul. Acesta a fost un moment de reflecție pentru cântăreț, care a realizat importanța sănătății și necesitatea unor alegeri mai echilibrate pe viitor.

„Zilele astea o să mai țin repaus total. Nu am făcut nimic, eram foarte obosit. Eram foarte obosit și băutura pe care am băut-o, și prostiile pe care le-am făcut, ce să vă zic? A trebuit să ajung aici să-mi rezolv toate cele de au fost, să-mi curăț creierul, corpul, trebuie să fiu bine, să bag sănătate în corp. Dacă eu am fost numai stresat, nedormit, după aceea am dat-o în prostii, știți și voi foarte bine, am și băut, nu știu cât am băut, două-trei sticle de băutură pe zi, unde putea să ducă, unde? Mulțumesc lui Dumnezeu că totul e bine, suntem bine”, a transmis Florin Salam, pe TikTok.