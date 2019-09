Imagini nemaivăzute cu Bruce Lee! Singurul meci de MMA în care a luptat! Este uluitor ce face VIDEO

Bruce Lee nu are nevoie de introducere! Se știe absolut totul despre el, mai puțin faptul că a luptat în MMA, iar pe net au apărut imagini de la acea dispută. Este o luptă demonstrativă, în fața studenților de la arte marțiale. Imaginile sunt spectaculoase.

Bruce Lee ține distanța tot timpul și se folosește de mobilitatea sa extraordinară și de viteză pentru a descuraja orice contact. În perioada când imaginile sunt filmate, undeva prin anii ’60, echipamentul complet de protecție era obligatoriu.

Cine a fost Bruce Lee

Actor de legendă, regizor și expert în arte marțiale, Bruce Lee s-a născut pe 27 noiembrie 1940 în San Francisco, Statele Unite ale Americii, în Anul Dragonului. Tatăl său, un cântăreț de operă din Hong Kong, emigrase în America împreună cu soția și cei trei copii cu un an înainte. Mama sa i-a pus numele “Bruce” pentru că însemna “cel puternic” în galeză.

Prima sa apariție într-un film a avut loc la numai trei luni, ca dulblură a unui bebeluș american, în filmul Golden Gate Girl.

La începutul anilor ’40, familia Lee s-a întors în Hong Kong. Acolo, Bruce a demonstrat că este un adevărat talent în fața camerelor. Începând din 1946, a jucat în 20 de filme ca și copil. Pe lângă actorie, Bruce lua și lecții de dans: acesta a câștigat chiar un concurs național de cha-cha.

Bruce Lee și-a riscat viața pe străzi

În Hong Kong, Bruce Lee s-a alăturat unei bande de tineri rebeli, riscându-și, de multe ori, viața. A început, atunci, să ia lecții de kung fu. Când a ajuns în atenția poliției din cauza luptelor de stradă, mama sa l-a trimis din nou în America, la niște prieteni de familie.

A terminat liceul în Edison, Washington, apoi a studiat la Universitatea din același oraș. Reușea să se întrețină dând lecții de dans și având un job de chelner.

În 1964, Bruce Lee s-a căsătorit cu iubita sa, Linda Emery. În acest timp, tânărul a devenit cunoscut pentru tehnica sa în arte marțiale. Acesta a dezvoltat un stil numit jeet kune do și a reușit să deschidă trei școli de arte marțiale în care să îl predea.

Bruce Lee a plecat de la Hollywood

În anii ’60, Bruce Lee a apărut în diverse filme și seriale, însă niciunul notabil sau de calitate. Nemulțumit de ceea ce oferea Hollywood-ul actorilor de origine asiatică, Lee s-a întors cu familia sa, soția și cei doi copii – Brandon și Shannon, din nou in Hong Kong, în 1971. Filmul care l-a făcut celebru a fost The Big Boss (“Șeful”), un adevărat succes în țara natală, cu încasări record la cinema.

Până la finalul lui 1972, Bruce Lee era un adevărat superstar în Asia. A reușit să își lanseze și propria companie, Concord Productions, care a produs filmul “Return of the Dragon”, unde a lucrat și ca regizor. Filmul Fists of Fury (Pumnul de fier) a fost cel care i-a adus și faima internațională, scrie life.ro.

Bruce Lee a murit la doar 32 de ani! Decesul, un mister

Pe 20 iulie 1973, cu doar o lună înaintea premierei Enter the Dragon, primul lui proiect serios de la Hollywood, Bruce Lee a murit în Hong Kong, la numai 32 de ani. Cauza oficială a morții a fost un edem cerebral. Aparent acesta a fost provocat de o reacție adversă la medicamentele pe care actorul le lua pentru o accidentare la spate. Însă moartea lui Bruce Lee a fost încă de la început un subiect de controverse. Mai multe persoane au susținut că acesta a fost ucis. Unii au spus că ar fi fost otrăvit de Mafia chineză, alții de niște membri influenți ai industriei filmului din Hong Kong. Au existat voci care au spus și că Bruce Lee ar fi fost blestemat, acest lucru cauzându-i moartea.