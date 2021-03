Gina Pistol a devenit, în urmă cu două săptămâni, pentru prima dată mamă. De când bebelușul a venit pe lume, vedeta nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare, cu era înainte de fericitul eveniment.

Dar, astăzi, Gina s-a gândit să le facă o surpriză fanilor și le-a arătat, pentru prima dată, cum arată de când a născut, printr-o postare pe Instagram.

Citește și: Smiley nu a cucerit-o doar pe Gina Pistol: ”Mi-am schimbat total părerea despre tine!”

Concret, vedeta ProTV s-a filmat în oglindă și în același timp le-a transmis un mesaj emoționant. Așa cum se poate observa și în galeria foto de mai sus, Gina a slăbit foarte mult și e mândră de asta.

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am treut de la măsura M la S (ziua port și colanții compresivi postpartum)”, le-a dezvăluit Gina Pistol fanilor ei, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Prima poza cu fiica sa

În vârstă de 40 de ani, Gina Pistol trăiește cel mai frumos capitol din viața sa: îngrijirea și creșterea micuței sale prințese, care împlinește marți două săptămâni de când s-a născut.

Acum două zile, ea a postat pe Instagram o fotografie alb-negru în care apare în timp ce îi ține piciorușul drept al Josephinei în mâna sa stângă.

“… și mă topesc de dragul ei. Am crezut că știu ce-i iubirea. Însă, abia acum o înțeleg”, a scris iubita lui Smiley la descrierea pozei emoționante.

“A pășit pe stele ca să ajungă la voi și pupăcindu-i tălpile, săruți tot cerul și infinitul”, “Acum începe viața adevărată!!!!”, “Și să vezi ce tare se dezvoltă «grija», un alt sentiment cu care ne confruntăm noi, mamele. F

elicitări, să vă trăiască, bine ați venit în clubul părinților”, “Gina, când o vedem?”, “Multă fericire și împlinire alături de cea mică!! Sper să te recuperezi cât mai repede, pentru că, de acum încolo, urmează niste ani de fericire si oboseală….deci, fii tare” sunt cinci dintre comentariile strânse de imaginea de mai jos în care apare piciorușul drept al micuței prințese Josephine Ana Maria.