Gina Pistol, apel copleșitor pentru pacienții și medicii de la Grigore Alexandrescu: “Am fost o singură dată. Suferința pe care o vezi acolo este la alt nivel”

Gina Pistol a lansat un apel copleșitor pentru pacienții și cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, unde nu mai există nicio ambulanță complet funcțională… Singura din dotarea unității medicale este veche și trebuie reparată constant. Prezentatoarea emisiunii “Chefi la cuțite” a împărtășit și o experiență pe care a avut-o în urmă cu ceva timp pe unul dintre holurile celui mai mare spital de pediatrie din țară, Spitalul “Grigore Alexandrescu” din București.

Gina Pistol, apel copleșitor pentru pacienții și angajații de la “Grigore Alexandrescu”

Înainte să susțină susțină cazul impresionant, Gina Pistol a povestit ce a văzut în singura vizită pe care a făcut-o la Spitalul “Grigore Alexandrescu” din Capitală.

“Am fost la «Grigore Alexandrescu» o singură dată… am stat a coadă la camera de gardă. Suferința pe care o vezi acolo este la alt nivel, pentru că sunt copii care nu pot vorbi, care ajung prin ambulanță, bebeluși de exemplu… care nu le pot spune doctorilor ce-i doare. Am stat două ore acolo, pe hol, și am înțeles că pediatria este probabil cea mai complicată și sfâșietoare ramură a medicinei. Când doare, acolo nu se suspină, plânge și mama, și tata, și copilul și mi se pare halucinant că rămân fără ambulanțe”, a scris pe Instagram Stories vedeta care a devenit mamă în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Ulterior, prezentatoarea i-a îndemnat pe oameni să facă donații pentru a putea fi achiziționate ambulanțe la cel mai mare spital de pediatrie din țară. Ea a lăsat să se înțeleagă faptul că a acordat deja o sumă de bani împreună cu Smiley pentru acest proiect de suflet. Andreea Antonescu, Ioana Grama și Sorin Bontea sunt alte trei persoane publice de la noi care i-au îndemnat pe apropiați și internauți să se alăture acestui demers.

“Salvați Copiii România ne cheamă să ne adunăm împreună bani de-o ambulanță… și, sincer, cred că dacă se implică toată influecereala României și vă chemăm constant să donați împreună cu noi… s-ar putea să adunăm bani și de o flotă de ambulanțe”, a mai notat iubita cântărețului după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

Cum poți fi parte a salvării de la “Grigore Alexandrescu”

Donează online și ajută la cumpărarea ambulanței

Fă cunoscută cauza, anunță-ți prietenii despre campanie și fii vocea copiilor

Fii empatic, solidar și creativ.

Puteți dona direct în contul Salvați Copiii România:

RO15 RNCB 0071 0114 3479 0005 (lei)

RO42 RNCB 0071 0114 3479 0101 (euro)

RO69 RNCB 0071 0114 3479 0003 (dolari)

Banca BCR Sucursala Plevnei, BIC / SWIFT: RNCBROBU,

Cod unic: 3151288.

Orice SMS de 2 euro de aduce mai aprope de obiectiv. Trimite la 8844 textul “SALVEZ”, si devin-o parte din poveste. Confirmă donația printr-un nou sms cu textul “SALVEZ DA” și deja ai intrat în comunitatea noastră de oameni buni!

#Ambulanțapentruviață

#Ambulanțapentruviață Peste 200.000 de copii sunt tratați anual de medicii de la Spitalul “Grigore Alexandrescu”. Cel mai mare spital de pediatrie din România internează în fiecare an peste 30.000 de copii, iar pentru 60% dintre ei e nevoie de intervenție chirurgicală.

Mulți dintre copiii care trebuie să primească îngrijiri medicale urgente sunt în risc să nu ajungă la tratament. Singura ambulanță a spitalului se strică frecvent. Fără aceasta, copiii nu mai pot fi transportați pentru interveții și tratamente. Cât costă viețile acestor copii? Iată: 77.290 de euro este costul pentru ca #Ambulanțapentruviață să ajungă la spital. Împreună, ne vom asigura că se poate.

