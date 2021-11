Imagini șocante pentru locuitorii unei comune din Iași! O ”bunicuță” s-a căsătorit cu iubitul cu 28 de ani mai tânăr!

Imagini șocante pentru locuitorii unei comune din Iași! O bătrână în vârstă de 76 de ani s-a căsătorit cu alesul ei, un bărbat cu aproape 30 de ani mai tânărâ, iar sătenii au fost absolut uluiți de această dragoste ce trece de bariele timpului.

Ce doi sunt împreună de patru ani, după ce primul soț al femeii care se apropie de 80 de ani, a încetat din viață. De relația lor a auzit toată comuna Șipote, din județul Iași, locul în care locuiesc cei doi îndrăgostiți. La început, lumea și-a făcut cruce când au auzit că Sofica se iubește cu Miluță, bărbatul care ar putea să îi fie fiu. Gura satului a vorbit luni întregi despre asta, însă la un moment dat s-a oprit. Toți au tăcut până duminica trecută, când prin toată comuna s-a auzit că Miluță și Sofica și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Câteva poze cu cei doi au făcut înconjurul comunei și toți locuitorii au rămas muți de uimire. Nimeni nu a mai văzut o bătrână de 76 de ani îmbrăcată în rochie de mireasă.

”Eu am vrut să fiu mire”

„Noi suntem împreună de când a murit soțul meu… Cam după jumătate de an, cam așa. Ei, la început toată lumea vorbea despre noi, nu era om să nu știe. După nu a mai fost cine știe ce tam-tam… ne-au lăsat în pace. Preotul tot mi-a spus că ar trebui să mă cunun, că trăim în păcat. Am vrut să mergem, dar nu am găsit nași. Nimeni nu voia să ne cunune. Până la urmă, fratele lui a acceptat și duminică ne-am cununat”, a spus Sofica Onică, relarează bzi.ro.

„Mie mi-e cam rușine. Ce să zic acum? Am făcut-o, am făcut-o. Ne-am cunoscut și am rămas împreună. Eu am venit recent în țară, am fost la muncă în străinătate. Ea mă aștepta mereu… Acum ne-am cununat. Eu am vrut să fiu mire, că nu am fost niciodată, și s-a îmbrăcat și ea în rochie de mireasă. După cununie am mers la nași, am stat la masă, cu serveală, cu muzică… a fost frumos”, a spus Miluță.

