Imaginile caniculare cu Iuliana Pepene! Masculii au urmărit-o precum pescarii pluta. iar când vedeta s-a ridicat de pe șezlong a oferit…

Zilele acestea pe litoral și-au făcut apariția multe bunăciuni din showbizul românesc, iar Iuliana Pepene este una dintre ele. Fosta prezentatoare tv este o împătimită a distracției, așa cum CANCAN.RO v-a prezentat în numeroase rânduri. Astfel, nu ne miră că de data aceasta am întâlnit-o pe știristă în timp ce-și făcea fenta la mare, pe litoral. Și-a etalat trupul, mai nou, lucrat la sală și, într-un moment de neatenție, a oferit mai mult decât ar fi vrut. Iată cât de sexy este prezentatoarea de la Antena 1.

Iuliana Pepene demonstrează, încă o dată, că are cu ce! Are cu ce da bărbații pe spate, are cu ce atrage priviri și, cel mai important de ce să facă sacrificii pentru asta! Dar, ca să înțelegeți ce vrem să spunem, prima dată să vă prezentăm imaginea cu Iuliana Pepene pe plajă… Uh, la,la! Prezentatoarea chiar a încins atmosfera!

Iuliana Pepene a încins atmosfera, dar și imaginația celor din jur

(VEZI ȘI: “NĂSOSUL” ESTE ISTORIE PENTRU SEXY-ȘTIRISTĂ! ADIO SĂRUTURI SAU ATINGERI EROTICE ÎN PUBLIC. NOUL IUBIT A SCHIMBAT-O RADICAL PE IULIANA PEPENE)

Așa cum chiar ea a spus, prezentatoare de la Antena 1 are noroc de gene bune. Nu este prea prietenă cu sportul și nici dietă nu ține, descriindu-se drept o pofticioasă. Doar că, întoarsă din America Express, Iuliana Pepene a decis că este cazul să se apuce de sport.. Și, dacă ar fi să ne luăm după imaginile cu ștrista de pe plajă, putem spune că decizia a fost corectă! Iată cât de bine arată blondina.

Foarte hot este Iuliana Pepene, aproape că face concurență vremii din ultima perioadă. Îmbrăcată într-un costum de baie nude, care se juca ușor cu imaginația celor din jur, și cu o pereche de ochelari de soare, vedeta a stat la plajă aproximativ o oră și jumătate. A purtat o pereche de ochelari de soare, dar și machiaj pe față, semn că vrea să fie țiplă indiferent de ocazie. Jurnalista și prietenele ei s-au simțit tare bine, au stat de vorbă și s-au delectat cu platouri cu fructe. Iar după ce sesiunea de bronz s-a încheiat, Iuliana Pepene a oferit imaginea zilei!

Iuliana și-a scos pepenele la vedere

Prezentatoarea tv și-a tras pe ea pantalonii cu imprimeu de leopard care îi veneau mulați pe funduleț și și-a așteptat prietenele să se îmbrace și ele. Și, în timp ce se mai aranja pentru plecare, sânii obraznici i-au ieșit puțin din sutien, atât cât să stârnească imaginația bărbaților din jur.

Iuliana Pepene și iubitul posesiv, împăcare cu artificii

( CITEȘTE ȘI: IULIANA PEPENE ȘI IUBITUL NU AU MAI AVUT RĂBDARE! SĂRUTURI ȘI MÂNGÂIERI ÎN CRUCEA NOPȚII. LUAȚI-VĂ O CAMERĂ! 😝😝)

În urmă cu două săptămâni, Iuliana Pepene și Alex Roman se împăcaseră, iar CANCAN.RO îi surprindea pe cei doi la un local din Herăstrău. După un episod de despărțire din cauza geloziei bărbatului, cei doi parcă au șters cu buretele cele întâmplate în trecut, iar acum se bucură de relația lor. Ei bine, dacă este să ne luăm după imaginile surprinse acum, se pare că iubitul Iulianei s-a vindecat de boala geloziei, căci altfel, mai mult ca sigur nu ar fi lăsat-o într-o escapadă la malul mării cu fetele, mai ales că toți masculii din jur au fost „geană” pe ea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.