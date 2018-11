Imaginile momentului în România! Da, este Florin Busuioc

CANCAN.RO, site-nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate absolută, motivul celor trei infarcte suferite, marți seară, de Florin Busuioc. Imaginile sunt mai mult decât grăitoare, iar verdictul medicilor, conform căruia vedeta PRO TV a ajuns pe patul de spital din cauza țigărilor, stă, fără discuție, în picioare. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!)

Florin Busuioc a suferit, marţi seară, trei infarcte după un spectacol pe care l-a susținut la Craiova, pe scena Filarmonicii Oltenia. La fața locului a fost chemat un echipaj SMURD, care l-a resuscitat pe actor minute bune, după care l-a transportat la spitalul din oraș.

(VEZI AICI: PRIMELE IMAGINI CU FLORIN BUSUIOC DUPĂ CE A FĂCUT INFARCT. A FOST ADUS ÎN BUCUREȘTI CU UN ELICOPTER SMURD)

Ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Craiova, Florin Busuioc a fost operat de medicii Paul Traşcă și Eugen Ţieranu, ultimul fiind rezident. Vedetei PRO TV i s-a montat un stent. Ulterior, s-a luat decizia ca actorul să fie transportat la București, cu un elicopter SMURD. Aeronava a aterizat miercuri după-amiază în Capitală, la Detașamentul de Pompieri Morarilor, iar Busu a fost internat la Institutul „C.C. Iliescu”, din cadrul Spitalului Fundeni. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Fumatul, principalul vinovat

Surse medicale susțin că fumatul excesiv l-a adus pe Florin Busuioc în această situație. Cert este că vedeta PRO TV este, într-adevăr, un fumător înrăit. Iar mărturie în acest sens stau imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în ultima perioadă.

Așa cum se poate observa, Florin Busuioc “suda” țigările înainte să sufere cele trei infarcte. Actorul era, pur și simplu, dependent de tutun. Viciu care, până la urmă, l-a adus pe patul de spital. Vedeta PRO TV nu se putea despărți, sub nicio formă, de țigări!

(CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV! DECIZIE IMPORTANTĂ LUATĂ ÎN CAZUL LUI FLORIN BUSUIOC)

Florin Busuioc trăgea câte un fum cu fiecare ocazie ivită, indiferent că se afla în compania familiei, a prietenilor sau singur pe stradă. Alături de televiziune și teatru, fumatul era una dintre pasiunile sale. Numărul imens de țigări savurate zilnic i-au provocat, în cele din urmă, trei infarcte îndrăgitului actor. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Medicii specialiști susțin, de altfel, că riscul cel mai important al consumului de tutun se răsfrânge asupra sistemului cardiovascular. Mai precis, fumatul este unul dintre cei mai importanți factori de declanșare a infarctului miocardic (atacul de cord).

Salvat de medicii chemați de acasă

Informații incredibile ies la iveală în cazul lui Florin Busuioc, în urma cele trei infarcte suferite după o reprezentație susținută la Craiova. Eugen Ţieranu, unul dintre cei doi medici care au intrat de urgență în sala de operații ca să îi salveze viața actorului, este rezident, iar despre el s-a spus că va rămâne şomer pentru că nu sunt locuri în spital. (NU RATA: IMAGINILE TERIFIANTE CU FLORIN BUSUIOC PE SCENA DIN CRAIOVA, CÂND I S-A FĂCUT, BRUSC, RĂU! VIDEO)

Imediat ce a ajuns la spital, artistul a fost băgat în sala de operații, unde a fost operat de doi doctori tineri, Eugen Ţieranu şi Paul Traşcă, chemați de acasă după ce şeful secţiei de Cardiologie de la Craiova nu a răspuns la telefon atunci când a fost căutat pentru a interveni de urgenţă.

Primul dintre medici se află la finalul rezidenţiatului. În vârstă de 30 de ani, Țieranu a venit de acasă de urgență și a acceptat să intre în sala de operații împreună cu colegul său, medicul Paul Trașcă. Intervenția a durat 10 minute și nu s-au înregistrat probleme. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

Florin Busuioc a debutat în televiziune în 1996

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, din judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Deși visul de a deveni actor l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010 a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

(VEZI AICI: REACȚIA ANDREI DUPĂ CE A AFLAT DE INFARCTUL SUFERIT DE FLORIN BUSUIOC: „TE AŞTEPTĂM ÎNAPOI PE ECRAN”)

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008, i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.

Fumatul l-a ucis pe Ilie Balaci

Ilie Balaci a murit pe 21 octombrie, principala cauză a decesului fiind infarctul miocardic acut, însoţit de insuficienţă cardio-respiratorie. Avea doar 62 de ani. Fosta glorie a Universității Craiova avea, la fel ca și Florin Busuioc, un mare viciu, și anume țigările. Cu doar câteva ore înainte să-și dea ultima suflare, “Minunea Blondă” a petrecut până dimineața într-un club din Bănie.

”În noaptea aceea a fumat cel puţin trei pachete de ţigări. Adică peste 60 de ţigarete”, a declarat o sursă pentru wowbiz.ro.

Fumatul era singurul viciu de care Ilie nu s-a putut lăsa.