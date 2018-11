EXCLUSIV! Decizie importantă luată în cazul lui Florin Busuioc! Ce se întâmplă în aceste momente cu el

Medicii din Craiova, care l-au operat noaptea trecută pe Florin Busuioc, au luat o decizie importantă împreună cu o echipă de specialiști din București! În urma unor discuții în legătură cu starea de sănătate a prezentatorului TV, care a suferit trei infarcte, s-a hotărât ca el să fie adus cât mai repede la un spital din Capitală. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. De altfel, un elicopter SMURD a ajuns în Craiova, iar cu câteva minute înainte de ora 14:00, acesta era pregătit să se ridice de la sol.

UPDATE 14:50 – Elicopterul SMURD în care s-a aflat Florin Busuioc a aterizat în Capitală.

UPDATE 14:25 – A apărut imaginea pe care o așteptau mulți dintre susținătorii prezentatorului de la Pro TV. EXCLUSIV! Prima poză cu Florin Busuioc după ce a făcut infarct. O armată de medici este în jurul lui

UPDATE 14:05 – Poza de mai jos este prima cu elicopterul SMURD în care se află Florin Busuioc. Piloții au ridicat deja aeronava de la sol și se îndreaptă spre București.



UPDATE 13:50 – Elicopterul SMURD în care se află Florin Busuioc va ateriza în jurul orei 15:00 la Detașamentul de Pompieri Morarilor din Capitală.

Florin Busuioc va ajunge în această după-amiază într-un spital din București. Potrivit unor surse medicale, care au declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, elicopterul SMURD în care se află prezentatorul de la PRO TV va ateriza la unitatea de pompieri Parcul Morarilor. Ulterior, el va fi dus la spitalul Fundeni, au mai dezvăluit aceleași surse.



Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.