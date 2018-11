Reacția Andrei după ce a aflat de infarctul suferit de Florin Busuioc: „Te aşteptăm înapoi pe ecran”

Florin Busuioc, în vârstă de 56 de ani, a suferit marţi seară un infarct, la finalul unui spectacol în care jucase, în Craiova. Prezentatorul a fost resuscitat de urgenţă şi supus unei intervenţii. Andra a reacționat după ce a auzit vestea și a postat pe rețelele de socializare o fotografie, unde apare alături de el, dar i-a transmis și un mesaj emoționant, de încurajare.

„Multă sănătate, dragă Busu! Te aşteptăm înapoi pe ecran cu nerăbdarea cu care aşteptăm să vină iarăşi primăvara! Îţi trimit cele mai bune gânduri, domn drag!”, este mesajul emoţionant transmis de Andra.

Reacția PRO TV: „Colegul nostru a trecut…”

Lui Florin Busuioc i s-a făcut rău brusc, în timpul spectacolului, astfel că a vrut să iasă la aer ca să își revină, însă nu a putut şi s-a aşezat pe un scaun. La scurt timp după acest moment, el s-a prăbușit, iar colegii lui au sunat imediat la apelul unic de urgență 112. Au fost şase apeluri la numărul de urgenţă şi o ambulanţă SMURD a ajuns la Filarmonică. (Citește și Primele declarații ale Directorului Spitalului Craiova despre starea lui Florin Busuioc: “A fost depășit primul moment critic”)

„Colegul nostru, Florin Busuioc, a trecut, marţi seara, prin clipe grele, iar acum se afla internat în spital. Actorul a suferit un infarct la scurt timp după încheierea unui spectacol susţinut pe scenă “Filamonicii Oltenia”, din Craiova.

Colegii au sunat rapid la 112, iar la faţa locului a sosit un echipaj SMURD care l-a transporatat de urgenţă la spitalul din Craiova. Acolo a fost băgat imediat în sala de operaţie, unde o echipă de medici i-a montat un stent. Din fericire, colegul nostru a trecut cu bine peste operaţie, iar în prezent se află la terapie intensivă. Va rămâne în continuare internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova”, au scris cei de la PRO TV pe site. (Vezi aici Scandalul care l-a îmbolnăvit pe Florin Busuioc: „Chiar am o problemă!”)

Florin Busuioc biografie. Nu a ratat niciun spectacol

Busu are însă o serie de spectacole interminabilă, în care joacă, fiind foarte îndrăgit. De multe ori, Busu își anunță câte un spectacol chiar după ce prezintă vremea, la Știrile ProTV. ”Azi am spectacul la Piatra Neamț”, ”Azi am la Craiova”… spune mereu Florin Busuioc. „Nu mi s-a întâmplat niciodată să ratez un spectacol. Iar dacă s-a amânat un spectacol, am fost anunțat din timp de acest lucru. Și da, s-a întâmplat din cauza vremii nefavorabile… Nu simt ca aș fi tăiat din timpul liber pe care l-aș fi folosit în alt fel, adăugând un lucru extraordinar de plăcut, pentru că mă simt bine să fac teatru, mă simt bine să combin televiziunea cu teatrul si o să am destule ore de somn când totul se va săvârși…”, dezvăluia Florin Busuioc.

Florin Busuioc a fost căsătorit cu Marieta (medic) cu care are un băiat, Florin Jr. S-a recăsătorit cu Lili, alături de care are două fetițe, Catinca și Natalia.