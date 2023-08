În 1997, Raluca s-a îndrăgostit de Paul, la mare. Relația lor a durat doar o săptămână, dar să vezi ce s-a întâmplat acum, după 26 de ani

Raluca, în vârstă de 42 de ani, din Târgu Mureș, are o poveste de viață incredibilă. Femeia a cunoscut, acum 26 de ani, un bărbat chipeș alături de care a început o frumoasă, dar scurtă poveste de dragoste. S-au iubit în vacanța de pe litoral, apoi totul s-a terminat. Viața a mers mai departe pentru ambii, însă se pare că Raluca nu-și poate uita marea dragoste din adolescența.

Raluca din Târgu Mureș a mers într-o vacanță pe litoral, când avea circa 17 ani, unde și-a cunoscut marea și prima dragoste. S-au iubit cât a durat sejurul, apoi și-au spus adio și nu s-au mai văzut niciodată. Viața a continuat pentru ambii, iar Raluca s-a căsătorit și are acum un băiețel. Lucrurile n-au mers deloc bine în mariajul ei, dat fiind faptul că a divorțat. Și-a adus aminte de fosta iubire din adolescență, așa că a început să-l caute, în speranța că într-o zi îl va revedea. Femeia știe că bărbatul este din Iași, îi știe și numele, însă doar atât.

„Paul Coman îl cheamă, are în jur de 45 de ani acum. Brunet, ochi albaștri, cam 1,80 m înălțime… Ne-am cunoscut la mare, în 1997, la Jupiter. Mi-ar plăcea să știu ce mai face. Nu aș vrea să dau prea multe detalii despre povestea noastră… Mă gândesc să nu îi fac probleme. Totdeauna, m-am întrebat pe unde e, el era chelner pe atunci… Dar na…Viața a mers mai departe… Am fost căsătorită și am un băiețel, el poate chiar are familie și nu vreau să fac rău… Oricum a fost special”, a povestit femeia, potrivit BZI.

Raluca și-a așteptat marea dragoste, însă n-a venit niciodată

Bărbatul lucra ca ospătar pe litoral în 1997, atunci când a cunoscut-o pe Raluca. Ea avea doar 17 ani când s-a îndrăgostit nebunește și a crezut în vorbele lui, când acesta i-a promis că o s-o caute. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Anii au trecut, iar acum ea îl caută fără încetare.

„Am imaginea lui în mintea mea, a fost ceva deosebit, deși a durat doar 4 zile. Totul s-a terminat pentru că eu m-am întors acasă, iar el lucra acolo, la mare… Deși mi-a promis că vine în Târgu Mureș, să mă caute… Nu am mai dat de el. După ce am revenit la școală, când a venit toamna, am dat nas în nas cu o persoană leită lui pe holurile liceului, ne-am privit în ochi, dar a plecat fiecare mai departe.

Nu am mai văzut acea persoană deloc, nu știu nici azi dacă era el sau nu. De câte ori vedeam pe cineva cu ochi albaștri mă gândeam la el, noi ne-am cunoscut în iulie 1997… Iar în 2003 m-am căsătorit. Chiar nu știu dacă ar mai fi ceva între noi, vreau să știu care e viața lui”, a mai spus femeia, conform sursei citate.

A încercat să-l caute pe rețelele de socializare, însă nici urmă de el. „El avea 18-19 ani atunci… Eu, 17, eram copii, nu ne-am gândit atât de departe. Am încercat să-l caut pe Facebook, prin cunoștințe, prin Iași, nu știu nici zona în care ar putea locui, de unde era… M-am gândit deseori la el, credeți că sunt șanse să afle că încerc să dau de el? Am doar câteva poze cu mine din acea perioadă, sigur m-ar recunoaște dacă le-ar vedea, nu știu ce lucrează acum, dacă e în viață sau nu, însă poate sunt persoane care îl știu”, a conchis Raluca.