În brațele cui își găsește alinarea Stephan Pelger, după ce a fost bătut și jefuit la Cannes

În urmă cu câteva zile, Stephan Pelger a trecut prin momente de groază la Cannes, acolo unde a fost bătut și jefuit în plină stradă. Acum însă designerul și-a găsit alinarea în brațele celei mai dragi ființe din viața lui. (Promotiile zilei la monitoare )

După clipele de groază prin care a trecut la Cannes, acolo unde a luat o bătaie soră cu moartea și a fost jefuit, Stephan Pelger a avut nevoie de liniște. Și unde putea să găsească acea liniște dacă nu în brațele mamei sale. Designerul și-a făcut bagajele și a plecat în Germania pentru a petrece timp alături de cea care i-a dat viață. Stephan Pelger a publicat o fotografie extrem de emoționantă pe contul său de Instagram, în timp ce este îmbrățișat de mama sa. (VEZI ȘI: STEPHAN PELGER, CREATORUL DE MODĂ CARE A ÎMBRĂCAT-O ŞI PE CARMEN IOHANNIS, A FĂCUT DEZVĂLUIRI DESPRE VIAŢA LUI: „SUNT ÎNFIAT DE LA UN AN, N-AM AVUT…”)

”Mama. Acasă.”, a scris Stephan Pelger în dreptul fotografiei publicate.

La câteva zile de la incidentul din Cannes, Stephan Pelger a găsit puterea necesară pentru a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat. Designerul român a trecut prin momente de groază și a rămas cu traume în urma bătăii primite, dar și a faptului că a fost jefuit în plină stradă. (CITEȘTE ȘI: CREATORUL DE MODĂ STEPHAN PELGER, DEZVĂLUIRI INCREDIBILE! ”I-AM TĂIAT PĂRUL BUNICII, AM ÎMBRĂCAT-O ÎN FUSTĂ SCURTĂ ŞI…”)

„M-au bătut, maltratat, m-au ținut cu piciorul de gât, o să fiu cusut pe față în seara asta. Mi-au furat toate bijuteriile și m-au lăsat chiar și fără pantaloni. Am ieșit din club să iau taxi în momentul în care am fost împins într-o mașină. Nu știu dacă m-au urmărit că eram îmbrăcat mai sofisticat, dar în general te uiți cum e omul imbrăcat, mi-au luat și pantofii. M-am trezit în câmp plin de sânge, m-a gasit o femeie și m-a dus la spital. Ele sunt căutate acum pentru tentativă de omor și furt. M-am trezit pe niște dealuri la Cannes, m-au tranchilizat, m-am trezit atunci cand m-au împins, am vrut să sar din mașină în mers. Vorbeau în magrebiană, nu erau franțuzoaice, auzeam ceva de pistol, am vrut să sar din mașină. M-au dus la o parcare și a început macelul. Plângeam și voiam să le dau tot ce vor, mi-au luat tot. M-au lovit cu bocancii în față. Ceasul de la mână valora câteva mii, vorbim de zeci de mii de euro.”, a declarat Stephan Pelger în cadrul unei emisiuni TV. (Reduceri mari la jocuri PC )