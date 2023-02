În ce domeniu ar fi vrut, de fapt, Cătălin Botezatu să își formeze o carieră: ”Îmi place această meserie”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai renumiți designeri din România. Se bucură de un succes răsunător, nu doar la nivel național, ci și internațional. Totuși, înainte de a-și face o carieră în lumea modei, Bote a încercat să își construiască într-un alt domeniu cariera.

Recent, Cătălin Botezatu a vorbit despre începutul său în modă, dar și care a fost marea sa pasiune, înainte de a deveni un cunoscut designer. Iată ce a mărturisit vedeta.

Cătălin Botezatu a vrut să devină actor

Cunoscutul creator de modă a avut o mare dorință de a deveni actor. Cătălin Botezatu a dat admiterea de trei ori la actorie, însă pe vremea aceea locurile erau limitate și a renunțat la acest vis.

De-a lungul anilor, designerul a avut oportunitatea de a juca în câteva filme, iar cu această ocazie și-a dat seama că nu era făcut pentru meseria de actor.

”Probabil că aș fi fost un avocat bun. Îmi place această meserie. Sunt un tip căruia îi place foarte mult dreptatea. Nu știu, un actor pentru că am dat la teatru, de trei ori. Pe vremea când se dădea la teatru și erau doar 3 locuri și sute de concurenți pe locuri.

Am și jucat în „A doua cădere a Constantinopolului”, într-un film în care eram ofițer neamț. Am jucat în mai multe filme, bine, nu roluri mari. Acum nu aș mai face asta. Mi-am dat seama că nu e nicio meserie plăcută, nu. Atunci, la început, pentru că eram foarte tânăr, îmi plăcea. Am cochetat cu teatrul timp de 3 ani și am dat la IATC. Când am văzut că intrau doar piloșii, erau doar trei locuri și intrau doar copiii de actori și așa mai departe, nu”, a povestit Cătălin Botezatu, potrivit unica.ro.