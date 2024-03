În ce stadiu este boala de care suferă Kate Middleton? Ce a pățit pe 17 ianuarie 2024, când nu avea habar că are cancer

Kate Middleton (42 de ani) a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Informația a devenit publică în urmă cu o zi, iar soția Prințului William a vorbit detaliat în cadrul unui videoclip. Însă, în ce stadiu se află boala de care suferă. Iată ce a pățit pe 17 ianuarie 2024, când nu avea habar că are cancer.

Kate Middleton trece prin momente foarte grele, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Pe internet a fost încărcat un videoclip emoționant în care Prințesa de Wales vorbește deschis despre verdictul crunt pe care l-a primit din partea medicilor. Prințul William a fost la fiecare pas alături de ea, în tot acest proces medical. Face chimioterapie și dorește să scape cât mai repede de această problemă medicală.

Ce a pățit Kate Middleton în luna ianuarie a acestui an?

În data de 17 ianuarie 2024, Kate Middleton se afla în mâinile medicilor. Palatul Kensington anunța oficial faptul că Prințesa de Wales se află internată într-o unitate medicală din Londra și că va suferi o intervenție chirurgicală abdominală. Operația a fost planificată din timp. La momentul acela, mai multe informații și zvonuri legate de starea sa de sănătate au circulat în spațiul public. Soția Prințului William a fost operată atunci și, timp de aproape două săptămâni, a stat să se recupereze în spital. Apoi, a fost externată și a continuat un tratament acasă.

Nu se știa cu exactitate, atunci, dacă Prințesa de Wales are sau nu celule canceroase. În comunicatul transmis de Palatul Kensington se preciza, în ianuarie, că reprezentanții vor oferi actualizări privind evoluția stării sale de sănătate doar când vor exista informații noi.

„Alteța Sa Regală Prințesa de Wales a fost internată ieri (n.r marți, 17 ianuarie) la clinica din Londra pentru o intervenție chirurgicală abdominală planificată. Operația a fost un succes și se estimează ca ea să rămână în spital între 10 și 14 zile, înainte de a se întoarce acasă pentru a-și continua recuperarea. Pe baza sfatului medical actual, este puțin probabil ca ea să se întoarcă la îndatoririle publice până după Paște. Prințesa de Wales apreciază interesul pe care îl va genera această informație. Ea speră că publicul va înțelege dorința ei de a menține cât mai multă normalitate pentru copiii ei și dorința ei ca informațiile medicale personale să rămână private. Prin urmare, Palatul Kensington va oferi actualizări privind evoluția Alteței Sale Regale doar atunci când vor exista informații noi și semnificative de împărtășit”, preciza, în ianuarie, Palatul Kensington.

A stat internată în spital timp de 2 săptămâni

De altfel, există și un timeline al întâmplărilor, în cazul Prințesei de Wales, fiind externată din spital abia pe 29 ianuarie. Apoi, pe 22 martie, printr-un video, Middleton a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare, și anume cancerul. Nu a specificat ce formă de cancer are. A aflat despre celulele canceroase după ce a efectuat teste postoperatorii.

Pe 17 ianuarie 2024, Palatul Kensington anunță că Middleton a fost supusă unei operații și că ar putea exista posibilitatea să se reîntoarcă la îndatoririle sale abia după Paște;

Pe 18 ianuarie 2024, Prințul William se află lângă ea, la clinica din Londra;

Pe 23 ianuarie s-a împlinit o săptămână de când Kate Middleton era internată în clinică;

Pe 29 ianuarie, Palatul Kensington a anunțat că Prințesa de Wales se întoarce acasă, acolo unde o așteaptă o recuperare, arată The Sun.

Kate Middleton este mamă a trei copii. Ea și Prințul William au împreună doi băieți și o fată. Prințul George are vârsta de 10 ani, Prințul Louis are vârsta de 5 ani, iar Prințesa Charlotte are 8 ani. Soției Prințului William i-a fost dificil să le spună celor trei copii despre problema medicală pe care o înfruntă. Vezi AICI ce le-a transmis copiilor, după ce a trecut printr-o operație și a primit verdictul crunt din partea medicilor.

Vezi și CE AU ÎN COMUN KIM KARDASHIAN ȘI KATE MIDDLETON. DETALIUL CARE I-A ÎNGRIJORAT PE FANI

Sursă foto: capturi video