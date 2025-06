„În halul în care a ajuns CCR astăzi, eu cred că doar…” – avocata Ingrid Mocanu, declarații senzaționale la DDD

Ingrid Mocanu a fost invitată în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Iată ce declarații incendiare a făcut avocata!

În contextul tensionat al vieții politice și juridice din România, se intensifică discuțiile legate de potențiala numire a lui Cristi Dănileț într-o poziție de conducere la Curtea Constituțională a României (CCR). Fost judecător și figură cunoscută pentru activismul său public, Dănileț este văzut de o parte a opiniei publice ca un simbol al reformei, în timp ce alții îl consideră un personaj controversat, nepotrivit pentru o astfel de funcție cu înaltă responsabilitate constituțională.

Cristi Dănileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii și judecător cu o prezență constantă în spațiul public, a fost de-a lungul timpului sancționat disciplinar, inclusiv cu excluderea din magistratură în mai multe rânduri. Deși a reușit să anuleze o parte dintre sancțiuni în instanță, una dintre acestea a rămas definitivă, fapt care ridică semne de întrebare cu privire la integritatea profesională cerută pentru un rol la CCR. Această realitate alimentează dezbaterea despre criteriile care ar trebui să primeze în selecția magistraților constituționali: pregătirea profesională, conduita etică sau loialitatea față de principiile statului de drept.

Deși Dănileț are notorietate publică și a promovat constant idei reformiste în sistemul judiciar, unele dintre luările sale de poziție din trecut au fost considerate ca fiind în afara cadrului de neutralitate cerut unui magistrat. De asemenea, stilul său direct și implicarea în dezbateri sociale, uneori cu accente controversate, au creat de-a lungul timpului polarizare în jurul imaginii sale.

Totodată, un alt argument împotriva unei astfel de numiri este legat de faptul că Dănileț nu se bucură de un sprijin larg în rândul profesioniștilor din domeniul juridic, iar activitatea sa anterioară nu se evidențiază printr-o contribuție deosebită în zona dreptului constituțional. În timp ce unii îl susțin ca fiind un reformist autentic, alții consideră că lipsa unei expertize solide în materia constituțională îl face incompatibil cu rigorile funcției.

„Curtea Constituțională traversează în prezent o perioadă dificilă din punct de vedere al credibilității, fiind tot mai des acuzată că ia decizii influențate politic sau care se abat de la litera și spiritul Constituției. În acest context, alegerea unei persoane pentru o funcție de conducere în cadrul instituției devine un subiect de interes național, dat fiind rolul esențial al CCR în apărarea drepturilor fundamentale și în menținerea echilibrului între puterile statului.

Știți că domnul președinte a evitat să ne răspundă dacă este sau nu adevărat. Ceea ce pot eu să spun este că acest CCR chiar merită un președinte cum este domnul Dănileț, pentru că unul mai potrivit, nici dacă ne-am fi străduit noi pe aici să căutăm, nu am fi găsit. În halul în care a ajuns CCR astăzi, eu cred că doar domnul Dănileț o mai poate reprezenta. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la această așa zisă instanță, pentru că ea nu este o instanță propriu-zisă, este un organ politico-jurisdicțional, nu are nicio legătură cu Constituția, nu are nicio legătură cu statul de drept, iar domnul Dănileț, care pe vremea când era judecător era doar un militant anti-drepturi, anti-legi și pro-pușcărie și atât, este foarte potrivit să apere drepturile românilor, pentru că știți, în principal, la Curtea Constituțională, se apără și se protejează drepturile fundamentale, pentru că legea noastră fundamentală, Constituția României, începe cu drepturile fundamentale atunci când o deschidem.

Și el ar fi cel mai potrivit, într-adevăr, zic eu, să ne apere drepturile la Curtea Constituțională în halul în care a ajuns la acest moment Curtea. Sigur că da, este un pamflet, nu luați de bună și nu credeți că am luat o raznă că… Acum, dacă suntem la domnul Dan Diaconescu, cine știe ce își imaginează lumea? Da, lăsând lumea la o parte, nu este chiar cea mai potrivită persoană. Mi se pare că a avut vreo activitate meritorie. Mai mult decât atât, a fost sancționat disciplinar cu trei excluderi din magistratură de către Consiliul Supramagistraturii. A făștigat, e adevărat, o parte din ele la înalta curte, dar nu definitiv. A rămas sancționat disciplinar cu o sancțiune, adică ar fi culmea să punem acum și în fruntea CCR-ului, dar chiar și ca judecător între ghilimele judecător la CCR o persoană care are o sancțiune disciplinară din magistratură. Nu sunt foarte mult magistrați care au astfel de sancțiuni. Eu cred că s-ar putea găsi niște juriști care să aibă experiență și care să fie și de bună credință, pentru că nu doar să fii bine pregătit profesional este suficient pentru a fi la CCR. Eu trebuie să recunosc, doamna, de exemplu, doamna Simina Tănăsescu este un bun profesionist. Eu am cunoscut-o și știu foarte bine că e un bun profesionist, doar că, pe lângă aceste calități profesionale, ai nevoie și de bună credință și de o foarte mare independență pentru a lua deciziile pe care le consideri necesare.”, a spus Ingrid Mocanu la Dan Diaconescu Direct.