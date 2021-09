În prezent îi este naș de cununie, dar cum a reușit Gigi Becali să o emoționeze până la lacrimi pe Maria Iordănescu! Ce i-a spus în urmă cu câțiva ani

Recent, Maria Iordănescu și Teddy Măgureanu s-au căsătorit, iar părinte spiritual le-a fost chiar Gigi Becali! Fiica lui Anghel Iordănescu, însă, în urmă cu doi ani a fost emoționată în cadrul unui interviu cu latifundiarul din Pipera! De ce a lăcrimat în timpul interviului?

Maria Iordănescu și Teddy Măgureanu s-au căsătorit în cursul zilei de ieri, iar părinte spiritual le-a fost chiar Gigi Becali. Cel care a absentat de la eveniment a fost Edi Iordănescu, deoarece s-a aflat la conferința de presă organizată înaintea derby-ului FCSB – Dinamo. În urmă cu doi ani, aceasta i-a luat un interviu latifundiarului din Pipera și a fost emoționată până la lacrimi, atunci când a vorbit și despre credință.

„Dumnezeu știe mai bine dacă să-mi dea sau nu campionatul. Când o să fiu curat și o să merit, atunci o să câștigăm din nou Cupa Campionilor Europeni! Când o să am curățenie că sfinții! Eu, când citesc în Evanghelii, cum l-au prins pe Iisus în Grădina Ghetsimani, plâng… În ultimul timp am început să citesc despre Judecată de Apoi.

Eu nu am avut jucării când eram copil. Jucăriile mele erau animelele, oile, munca. Eu cred că jerfa străbunilor mei s-a transformat în noroc pentru mine. Ei au suferit mult… Uneori mă gândesc de unde m-a ales pe mine Dumnezeu. Mama, când era însărcinată cu mine, făcea chirpici pentru casă. Umezeala aia din chirpici s-a transformat în dragoste, mântuire și bogăție pentru mine. Dragostea nu m-a lăsat. Fac anumite gesturi și apoi plâng în mășină singur… Am oprit mașina, făcuseră accident doi copii. M-am dat jos, unul plângea. I-am dat 100 de milioane să-și facă mașina. După aceea am plecat și-am început să plâng. Hristos mi-a zis să opresc și să ajut.

Cel mai aproape am fost de Hristos în temniță! Eu îi ceream tot timpul să mă scape, că m-am făcut mai bun. Eu știam că m-a dus să mă mântuiască cu forța. Într-o zi, am citit prohodul Maicii Domnului. Nici nu știam că există… M-am trezit la 2 noaptea și-am cântat singur prohodul în altar, acolo… Știam că nu sunt bun, că jignesc. Dumnezeu m-a sucit, m-a învârtit și m-a dus în pușcărie. M-a luminat! Am luat cu mine în pușcărie o icoană din dormitor. Vorbeam cu icoana și plângeam. Am luat icoana aia și stăteam în genunchi în temniță și plângeam. Am primit cu dragoste pușcăria!”, a declarat Becali în interviul acordat Mariei Iordănescu, notează Ciao.ro.

Fiica lui Anghel Iordănescu l-a rugat pe latifundiar să îi fie părinte spiritual. Gigi Becali declarase pentru Pro X că a acceptat să îi fie părinte spiritual la cununia civilă cu alesul inimii sale. Patronul de la FCSB a declarat că le va fi alături la Biserică și acasă.

„M-a rugat Maria a lui Iordănescu să o cunun. I-am zis că eu o cunun, dar doar la Biserică și acasă. Atât! Eu nu merg la petrecere. Nu e că nu vreau, dar eu nu mai ascult muzică. Nu pot! Se întâmplă în sufletul și trupul omului și nu pot să suport muzica”, a spus Gigi Becali pentru Pro X.

Sursă foto: Arhivă Cancan / Capturi Instagram