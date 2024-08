Înainte să moară, Alain Delon a mai avut o singură dorinţă. Ce le-a cerut apropiaţilor

Actorul francez Alain Delon, una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei mondiale, s-a stins din viață la venerabila vârstă de 88 de ani. Moartea sa vine ca o pierdere imensă pentru lumea filmului, dar și pentru cei apropiați. Iată care a fost ultima dorință a celebrului actor!

Alain Delon a fost răpus de o boală cruntă, limfomul, un tip de cancer al sistemului limfatic, după ce, în 2019, suferise și un accident vascular cerebral. Deși sănătatea sa a fost în declin în ultimii ani, actorul și-a păstrat luciditatea și a avut grijă să-și exprime o ultimă dorință, una care reflecta legătura sa profundă cu lumea necuvântătoarelor.

Citește și: TESTAMENTUL LUI ALAIN DELON. LA CINE RĂMÂNE AVEREA DE 300.000.000 DE EURO

Ultima dorință a lui Delon a surprins pe mulți, dar pentru cei care îi cunoșteau afecțiunea pentru animale, în special pentru câini, a fost o decizie perfect coerentă. Actorul a cerut să fie înmormântat pe domeniul său din Franța, alături de câinii săi, pe care i-a iubit atât de mult de-a lungul vieții. Această dorință neobișnuită este dovada unei afecțiuni necondiționate pe care Delon a purtat-o față de prietenii săi patrupezi.

„Odată am țipat la el și chiar l-am pălmuit peste fund. Câinele s-a așezat și s-a uitat la mine. Am văzut-o plângând. Atunci am înțeles totul despre câini, iar de atunci toți câinii mei doar zâmbesc”, a spus acum ceva timp Alain Delon.