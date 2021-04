Încă o mămică în showbiz. Claudia Neghină a născut o fetiță perfect sănătoasă. Prima imagine cu bebelușul. FOTO

Modelul și intructorul de fitness, Claudia Neghină, este mamă pentru prima dată. Vedeta a adus pe lume o fetiță pe care o cheamă Sofia.

Claudia Neghină a făcut marele anunț, în mediul online, pe Instagram, unde a publicat o poză în care apare alături de fiica sa, iar fanii au luat vestea cu mare bucurie.

„Cea mai frumoasă zi din viață mea: astăzi, la 8:00, a venit pe lume prințesă mea, Sofia! Nu există cuvinte să descriu ceea ce simt, efectiv nu m-aș dezlipi de ea…și sentimentul este reciproc! Va mulțumesc tuturor pentru frumoasele gânduri, suntem bine și sănătoase amândouă”, a scris Claudia, pe Instagram.

A aflat că e însărcinată abia la finalul primului trimestru

Vedeta a aflat de sarcină abia în 19 săptămâni, fără să se confrunte cu stări de rău. Singurul simptom mai accentuat ar fi fost irascibilitatea în cazul ei.

„Mă simt extraordinar. Sunt o mămică foarte norocoasă din punctul ăsta de vedere. Nu am avut grețuri, nu mi-a fost deloc rău. Singurele stări erau că eram puțin irascibilă, ma enervam din orice și mâncam un pic mai mult”, povestea Claudia Neghină la ProTV.

Ea a mai povestit și că inițial a pus simptomele care ar fi indicat o sarcină pe seama problemelor hormonale. Totuși, a observat că în ciuda faptului că făcea mult sport, pătrățelele începuseră să se acopere.

„Jumătate din sarcină nici nu am simțit-o pentru că n-am știut. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. Eu aveam ceva probleme hormonale. Am observat că nu mi-a mai venit menstruația, însă având ceva probleme hormonale, am mers pe baza lor.

Făceam yoga, mult sport. Am observat că au început să se acopere pătrățelele”, a mai spus Claudia Neghină, atunci când era însărcinată în șase luni.

