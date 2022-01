Încă trei de cazuri de infectare cu Omicron, confirmate în România. Pacienții au între 24 și 56 de ani

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş a anunțat, sâmbătă, trei cazuri de infectare cu Omicron, tulpina identificată în Africa de Sud a SARS – CoV – 2. Pacienții au între 24 și 56 de ani.

Potrivit DSP, două femei de 24 și 49 de ani, fără istoric de călătorie, și un bărbat de 56 de ani, contact cu o persoană venită din Franța, au fost diagnosticate cu Omicron. Din fericire, toți trei au contractat forme ușoare și nu au necesitat internarea.

Pe teritoriul României, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.036 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 114 mai mult decât în ziua anterioară. 521 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În total, până astăzi, 8 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.839.825 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 13.838 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.758.184 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 367 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Varianta Omicron, care a ajuns și în România, ar putea însemna sfârșitul pandemiei

Tulpina Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei, potrivit managerului Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roș. Din primele cercetări, s-a stabilit că tulpina din Africa de Sud are o virulență mult mai mică decât varianta Delta.

“Din datele științifice pe care le avem până în momentul de față, tulpina Omicron are o transmisibilitate mult mai mare decât tulpina Delta. În schimb, are o virulență mult mai mică. Ceea ce ar putea însemna începutul sfârșitului pandemiei. Acest fapt se va realiza prin fenomenul de inversare a dominanței celor două tulpini, procesul fiind unul de durată, probabil de aproximativ un an de zile”, a declarat medicul Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași.

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape varianta Omicron a coronavirusului, sau B.1.1.529, care a fost detectată pentru prima dată în sudul Africii.