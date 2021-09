Încă un membru în familia Andreei Bălan. Artista are, însă, o dilemă: “Ce nume să îi punem?” | FOTO

Familia Andreei Bălan s-a mărit cu încă un membru. Pe o rețea socială, artista a anunțat că a adoptat o pisicuță, cu care fetițele ei, Ella și Clara, să se joace atunci când simt nevoia.

Andreea Bălan nu știe, însă, ce nume să-i pună felinei, motiv pentru care le-a cerut ajutorul prietenilor virtuali, de la care așteaptă sugestii.

“This sweet kitten has a home now, our home (n.r. Această pisicuță scumpă are o casă acum, casa noastră). Pur și simplu am luat-o acasă pentru Ella și Clara. Ce nume sa ii punem?”, a scris Andreea Bălan pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare cu animăluțul în brațe.

Fanii i-au sărit rapid în ajutor

Admiratorii i-au sărit imediat în ajutor artistei, pe care, totodată, au felicitat-o pentru gestul pe care l-a făcut.

“LARA – venit din numele fetitelor tale. Superb Andreea!!!”, “Pune-i numele Katia”, “Te rog, pune-i numele Caramel”, “Aaru- înseamnă Love, Sun, Soul”, sunt doar câteva comentariile primite de Andreea Bălan în dreptul postării cu pisicuța.

Andreea Bălan, divorț de George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit la finalul anului 2019. Procesul de divorț este încă în desfășurare și sunt șanse mici să se încheie în acest an. Cel mai probabil, Ella și Clara, cele două fetițe ale fostului cuplu, vor rămâne în grija artistei, iar actorul va fi nevoit să plătească pensie alimentară. Potrivit legii, o treime din veniturile nete ale actorului vor fi direcționate către copii.

Au alți parteneri

În prezent, Andreea Bălan pare mai fericită ca oricând, iar Tiberiu Argint are principalul merit că artista simte din nou că trăiește. La rândul lui, actorul are o parteneră, pe Viviana Sposub, noua colegă a lui Cove. Povestea de dragoste dintre ei a început pe platourile de filmare de la ”Ferma”. Toată lumea a rămas surprinsă când s-a înfiripat ceva între ei, dar iată că iubirea a apărut atunci când cei doi concurenți se așteptau mai puțin.