Detalii tulburătoare din Valencia, unde un incendiu a făcut prăpăd: „Erau oameni care țipau, oameni disperați”

Oamenii care locuiau în complexul rezidențial din Valencia, distrus de flăcări, au făcut mărturii tulburătoare despre incendiul devastator. Blocul de 14 etaje a devenit ruine, iar în urma focului mistuitor, mai multe persoane au fost rănite.

Joi, 22 februarie 2024, în jurul orei 17:30, un incendiu violent a izbucnit într-un complex rezidențial, aflat în cartierul Nou Campanar din Valencia. Potrivit informațiilor oferite de presa spaniolă, flăcările ar fi început de la nivelul patru al clădirii. Ulterior, focul s-a extins atât la etajele superioare, cât și cele inferioare. Mai mult decât atât, a fost afectat și un al doilea bloc. La fața locului au intervenit peste 20 de echipaje de pompieri.

Blocul de 14 etaje are 138 de apartamente, în care locuiesc 450 de oameni. Atunci când incendiul devastator a izbucnit, mai multe persoane au rămas blocate în interior. Pentru ca victimele să primească suportul medical necesar, la fața locului a fost amplasat un spital de campanie.

Complexul rezidențial din cartierul Nou Campanar din Valencia este administrat de o româncă, Adriana Banu. Femeia a povestit că focul s-a extins „super rapid”, aspect care a luat-o prin surprindere pentru că blocul este nou construit și nu se afla vreo instalație de gaz. De asemenea, în apartamentul de unde s-au declanșat flăcările nu locuia nimeni.

Peste 300 de persoane au fost afectate de incendiu. Incendiul a creat un adevărat haos în complexul rezidențial. Unii oameni au încercat să plece singuri din case, dar au fost doborâți de fum.

„Deodată simt miros de fum, mă uit afară și văd că este un incendiu. Am luat cele necesare și cu cei cinci vecini de la etaj am coborât împreună scările. Am fost salvat printr-un miracol. Am încercat să ies pe scări, dar am fost copleșit de fum, am coborât cu liftul”, a explicat un locatar al blocului distrus de flăcări.