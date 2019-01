O fetiță de 11 ani din Sinaia a ajuns în stare gravă la un spital din Brașov după ce a suferit o operație de apendicită. Medicii uitaseră în ea o bucată de tifon.

Mama copilului a declarat, că fetiţa a început să aibă dureri foarte puternice și a ajuns la urgenţe, la Sinaia, unde medicii au constatat că are o infecţie.

Copilul a fost tratat cu antibiotic intravenos. Aici, fetiţa a eliminat un tifon, iar medicii au găsit şi extras un al doilea tifon.

Mama spune că tifonul a fost uitat la operaţia de apendicită pe care copila a suferit-o anul trecut. Luni, fetiţa va fi operată la Braşov pentru a fi curăţată.

Femeia nu ştie încă dacă se va îndrepta împotriva medicilor care i-au operat fetiţa de apendicită.

”Am fost la urgenţe din nou pentru că fetiţa era rău. Am fost la spital, i s-a pus perfuzie, nu şi-a mai făcut efectul. Mi s-a spus că are infecţie foarte puternică. Am plecat la Pediatrie Sinaia. Aici, medicul de gardă a confruntat analizele şi mi-a zis că are o infecţie foarte mare şi părerea lui este să plecăm mai departe. Am plecat la Braşov. Am ajuns la Braşov la primire urgenţe. Avea senzaţii dese să urineze. Era albă ca varul, tremura, transpira şi nu mai putea de durere”, a declarat mama fetiţei, Maria Marcu, citată de Mediafax.