Acasă » Știri » Incident neașteptat în direct! Un meteorolog se prăbușește sub ochii telespectatorilor

Incident neașteptat în direct! Un meteorolog se prăbușește sub ochii telespectatorilor

De: Anca Chihaie 18/03/2026 | 11:05
Un moment neobișnuit petrecut în timpul unei transmisiuni live a stârnit numeroase reacții în mediul online și a readus în discuție limitele dintre informare și divertisment în televiziune. Incidentul a avut loc în Rusia, unde un meteorolog cunoscut pentru aparițiile sale atipice a fost implicat într-o situație surprinzătoare chiar în timp ce prezenta prognoza meteo.

Bărbatul, aflat la o vârstă înaintată și cunoscut publicului pentru stilul său neconvențional, își desfășura rubrica în aer liber, folosind o trotinetă electrică ca element de prezentare. În timp ce vorbea, acesta și-a pierdut echilibrul, a încercat să se redreseze făcând câțiva pași laterali, însă în cele din urmă s-a prăbușit pe asfalt. Căderea s-a produs în direct, sub privirile telespectatorilor, iar imaginile au fost ulterior distribuite rapid pe rețelele sociale, unde au devenit virale.

Secvența a generat un val de reacții diverse, de la amuzament până la îngrijorare. Unii utilizatori au interpretat momentul ca fiind un accident autentic, rezultat al dificultăților de a menține echilibrul pe trotinetă în timpul unei prezentări live. Alții au pus la îndoială autenticitatea situației, sugerând că ar putea fi vorba despre o scenetă regizată, menită să atragă atenția publicului și să crească audiența postului de televiziune.

Contextul în care s-a produs incidentul a alimentat și mai mult aceste speculații. Meteorologul în cauză a mai fost implicat, de-a lungul timpului, în episoade neobișnuite în timpul transmisiunilor. Aparițiile sale au fost adesea marcate de momente imprevizibile, care au ieșit din tiparul clasic al prezentărilor meteo. Acest istoric a determinat o parte a publicului să privească evenimentul recent cu scepticism, considerând că astfel de situații ar putea face parte dintr-o strategie de divertisment.

Pe de altă parte, au existat și reacții critice legate de profesionalismul și adecvarea unei astfel de prezentări. Unii comentatori au ridicat întrebări despre oportunitatea utilizării unor elemente precum trotinetele în transmisiuni live, mai ales atunci când siguranța prezentatorului poate fi pusă în pericol. De asemenea, vârsta înaintată a meteorologului a fost adusă în discuție, fiind considerată de unii drept un factor care ar putea influența capacitatea de a susține astfel de momente dinamice.

„Breaking news: meteorologul local prezice… gravitația. Prognoză: 100% șanse de haos. Omul ăsta nu e meteorolog, e entertainer full-time 😂”,  „Ei chiar duc lipsă de oameni atât de tare încât trebuie să-l țină pe tipul ăsta?”, „Chiar luați în râs un meteorolog bătrân?”, au transmis internauții pe platforma X.

CITEŞTE ŞI: Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii
Știri
Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii
Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi
Știri
Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în Ucraina. Zelenski, cu lacrimi în ochi, ilustrat mâncând borș
Adevarul
„E un oraș maghiar”. Mesajele electorale ale lui Viktor Orban provoacă stupoare în...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Parteneri
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul de coșmar privind Iranul
Digi 24
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul...
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Digi24
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din...
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii
Scade vârsta de pensionare. Ce perioade vor fi recunoscute de acum de către Casa de Pensii
Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi
Cele patru zodii care renasc la finalul lunii martie! Ce răspunsuri vor primi
Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit
Andi Moisescu, OUT din grila Pro TV. Cu cine va fi înlocuit
Prezentatorul de la PRO TV care merge cu metroul, deși emisiunea lui „rupe” audiențele: „Mi-a ...
Prezentatorul de la PRO TV care merge cu metroul, deși emisiunea lui „rupe” audiențele: „Mi-a zis cineva ‘Felicitări’”
Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște
Prognoză meteo de sărbători. ANM a anunţat cum va fi vremea de Florii și Paște
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un ...
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV „sacrifică” un alt nume greu
Vezi toate știrile